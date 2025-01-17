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蹭中華隊奪冠出包　喜傑獅宣布「退出零售市場」關閉貼文留言

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，北市筆電製造商「喜傑獅」（CJSCOPE）推出「無限制1讚折1元」活動，卻因反應熱烈偷改規則而炎上，最後更是直接結束活動。豈料，喜傑獅突然發文道歉，並宣布停止消費型市場業務，並將網路上的商品下架。

喜傑獅總經理劉志煌17日下午2時06分在臉書粉專發文表示，該風波後公司經過1個多月的內部調查及檢討，最後由他代表喜傑獅全體同仁，向各位消費者以及社會大眾致上最大的歉意，「我們讓各位消費者失望了」。

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劉志煌表示，這次促銷活動確實很不周延，甚至應該說他們拙於經營消費型市場。他補充，喜傑獅是PC硬體技術開發的公司，向國內外有需求的企業、團體之客戶提供客製化的PC產品服務，特別是建築、設計、工控、工程、AI等專業領域。

他說，喜傑獅在疫情時轉型，直接面對終端消費者的市場，但他們本來只善於產品的設計、開發，未發現自己不善於行銷，也沒有委託專業的行銷或公關公司，「太高估自身能耐，一路自行做了許多不入流的行銷操作，可以說跌的坑坑疤疤，還自我感覺良好，直到此次事件大爆發，變成媒體焦點」。

劉志煌表示，經過這次的事件後，深深體認到自己的不足與策略上的愚昧，所以決定停止本公司的消費型市場業務，本公司上架在主要的各大型電商通路，也已在113年12月31日下架，「而此次的爭議優惠活動，敝人將責成本公司同仁盡最大的努力補償參與該次活動的消費者」。

據悉，該文限制網友回應，因此許多網友透過分享留言，「笑死道歉了但是鎖留言」、「高歌離席」、「劃重點：沒有說具體如何補償=沒有要補償」、「看起來又是提油救火的留言了」、「反正不都藍天代工，那幹嘛不買捷元」、「跟不會做行銷沒關係吧」、「講了跟沒講一樣，倒不如不要出來再被砲一次」。

大家好，我是喜傑獅的總經理劉志煌，2024年11月末敝公司備受爭議的折價優惠活動引發了一系列負面新聞風波，本公司經過一個多月的內部調查、檢討，敝人謹代表喜傑獅全體同仁，向各位消費者以及社會大眾致上最大的歉意！我們讓各位消費者失望了。 敝人坦...

CJSCOPE 喜傑獅 You Design! We Make 發佈於 2025年1月16日 星期四

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消費型市場優惠活動道歉爭議喜傑獅

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