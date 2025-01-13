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年度專輯榜單外流？蘇打綠「二竄一」遭轟買榜　五大唱片說明了

▲天團蘇打綠。（圖／記者李毓康攝）

▲天團蘇打綠。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

唱片行「五大唱片」近日被網友發現，更改歷年榜單網址就可以搜尋到2024年度榜單相關資訊，其中蘇打綠的專輯《秋》在年度專輯銷量榜排名第二，不過2天後的資訊卻顯示該專輯成了年榜第一名，讓不少網友認為有買榜嫌疑，隨後官網也撤下榜單改稱榜單未公布。對此，五大唱片也發出聲明澄清了。

▲五大唱片年度專輯銷量榜傳出爭議。（圖／翻攝自臉書、微博）

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▲五大唱片年度專輯銷量榜傳出爭議。（圖／翻攝自臉書、微博，下同）

回顧事件起因，由於五大唱片的年度專輯銷量榜只要更改網址數字，就能查看歷年榜單，而在1月8日已出現2024年度榜單的資訊，其中蘇打綠的專輯《秋》為年度專輯銷量榜第二名，粉絲也紛紛以該資訊向蘇打綠祝賀，但到了1月10日時，官網中榜單卻顯示該專輯成了年榜第一名，且與先前發布的榜單格式明顯異常，不少人質疑買榜紛紛湧入官網抗議，五大唱片也在10日撤下榜單改稱榜單未公布。

▲五大唱片年度專輯銷量榜傳出爭議。（圖／翻攝自臉書、微博）

隨著風波延燒，五大唱片今（13日）也在官方臉書發出聲明，強調從未在今年1月13日前公布任何2024年度榜單相關資訊，且官方首頁並無任何相關連結，是有心人士在未經授權的情況下，竊取尚在彙整階段的榜單資訊並對外散佈，導致不實資訊在網路流傳，後續將透過法律途徑追究相關責任，以維護榜單的公正性與公司聲譽。

五大唱片聲明全文如下：

致關注五大金榜的消費者

您好，感謝各位長期以來對五大金榜的支持。

近期有關榜單排名的問題，我司需鄭重澄清：五大唱片從未在2025年1月13日前公布任何2024年度榜單相關資訊，且官方首頁並無任何相關連結。經內部調查發現，部分有心人士在未經我司授權的情況下，竊取尚在彙整階段的榜單資訊並對外散佈，導致不實資訊在網路流傳。

關於五大金榜數據來源的說明

五大金榜的數據是根據我司門市、電商、批發及團購的全渠道銷售數據整合後排序得出。特別是海外團購，由於進出口配送需分批完成，相關數據必須計算「已配送」及「未配送」的數量後，才能準確納入2024或2025年度的銷售統計。網路上流傳的圖片內容為尚未完全之數據，並不具任何參考價值。請消費者務必以官方發布資訊為準，避免受到不實消息的誤導。

關於榜單公開原則的聲明

基於公正、公開的原則，年度榜單在完成所有統計之前絕不可能對外發布。對於有心人士未經查證與授權即散佈未完成榜單的行為，我司深感遺憾，並將透過法律途徑追究相關責任，以維護榜單的公正性與公司聲譽。

五大金榜的宗旨

「五大年度金榜」是五大唱片推出的音樂排行榜，旨在以實體唱片銷量為依據，展現市場的銷售實績，客觀反映消費者對歌手音樂作品的支持程度，並支持實體音樂市場的良性發展。

感謝各位消費者的理解與支持，請繼續關注五大金榜的官方網站及官方社群平台，以獲取最新且正確的榜單資訊。

五大唱片 敬啟

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