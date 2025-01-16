愛莉莎莎示範怎麼道歉！一彎腰「倒出超狂身材」　網讚：很有誠意

▲愛莉莎莎示範怎麼道歉。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎14日在YouTube頻道發布新影片，透露她在經過瑜伽師資培訓課程後，身材曲線變得更明顯，臀部也更緊實。愛莉莎莎不僅在YouTube頻道上大方展現好身材，她昨（15）日也透過IG示範「怎麼道歉！」該則影片曝光後，再度掀起討論。

愛莉莎莎15日在IG發布影片，並在文中寫道「道歉大師教你怎麼道歉。」從她貼出的影片可見，她原本穿著粉色上衣，說她每次要道歉的時候，都會有人留言回覆「道歉要露乳溝」，但她低頭看了看自己，卻不禁自嘲「找不到」、「有點可憐」。

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只是愛莉莎莎緊接著也說，這其實只是內衣的問題而已，「我們來換一件厲害的！」這時愛莉莎莎跳了一下，便以穿著黑色內衣的模樣現身，她透露換了內衣之後，就變得「好彈喔」，穿著衣服時，身材曲線好看，脫去衣服後則非常性感，更重要的是，如果要道歉，也依然美麗。

影片曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上發起討論，「可以，很有常識」、「好啦，這次非常有誠意」、「好彈，很有誠意」、「我原諒」、「有誠意給推」、「標準道歉，這次給推」、「好有誠意，只能接受了」、「有道歉就好，我欣賞，可多多道歉」、「這個道歉很專業啊」、「她真的很會」、「蠻有哏的啊」。

此外，YouTuber奎丁也在影片下留言「用這個鉤子，鬼才。」愛莉莎莎則大方回應，「我看到那一條就有靈感了」。

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