洛杉磯野火5死！網紅闖入「火場當背景」燦笑自拍　白目舉動被罵爆

▲ 網紅Tara's World停電後開車外出探險。(圖/翻攝自TikTok)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州洛杉磯同時有6起野火肆虐,至少造成5人死亡,高級住宅區「太平洋帕利塞德」(Pacific Palisades)災情嚴重,火勢至今未獲控制,卻有一群網紅把燃起熊熊大火的房屋當成背景開心自拍,引發猛烈抨擊。

California wildfires: Outrage as looters slammed for trying to 'steal from residents' while 'influencers' take selfies with flameshttps://t.co/yEHiwkl5hr