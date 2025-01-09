洛杉磯野火5死！網紅闖入「火場當背景」燦笑自拍　白目舉動被罵爆

▲ 網紅Tara's World停電後開車外出探險。（圖／翻攝自TikTok）
記者陳宛貞／綜合外電報導
美國加州洛杉磯同時有6起野火肆虐，至少造成5人死亡，高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）災情嚴重，火勢至今未獲控制，卻有一群網紅把燃起熊熊大火的房屋當成背景開心自拍，引發猛烈抨擊。
California wildfires: Outrage as looters slammed for trying to 'steal from residents' while 'influencers' take selfies with flameshttps://t.co/yEHiwkl5hr— GB News (@GBNEWS) January 8, 2025
《每日郵報》報導，野火迫使數萬居民棄守家園，洛杉磯消防局調派休假消防員回崗位救火之際，卻有一群身分不明的網紅被拍到闖入伊頓野火（Eaton fire）火場被要求疏散的區域，在燃燒的房屋前微笑自拍，點燃眾多網友怒火。
@taraswrld
the fires are so close this is so sad i hope everyone is safe :(♬ original sound - tara lynn
此外，網紅Tara's World也因未迅速撤離引發批評，7日野火爆發後她便開始發文更新附近災情，當晚還拍片稱家中完全停電，「因為我們遭遇一場瘋狂的風暴，而且還起火了」，「所以我們要進行一場夜間冒險」，接著開車外出，看著山上的火勢直呼，「真是瘋了」。
網友對她未積極撤離表示不敢置信，「妳應該趁這時候馬上離開，因為一旦火勢逼近妳就完蛋了」、「我太震驚了」、「這些人的優先事項太怪了」、「把所有貓狗放到車上，然後離開」、「盡可能趕快離開就對了」。
@rebeccaajames Essentials only Nah but fr fire evac tips appreciated #evacuate #gobag #californiawildfire #lafires ♬ original sound - rebecca james
還有其他網紅因拍攝自己打包哪些「逃難行李」引發爭議，女子蕾貝卡（Rebecca James）在鏡頭前不斷抱怨她不知道該帶走什麼，卻開始展示她的珠寶、絲巾，令網友紛紛勸告她，「帶著重要的文件、寵物和家人離開，物質不重要，妳的命比較重要」、「情況可能在幾分鐘之內惡化，帶著能帶的趕快走吧」。
@sarakathryns crying, laughing out of discomfort, sad we couldn’t get any belongings, happy we’re safe. trying to enjoy our work trip but dying to be home. need all the prayers we can get. #fire #losangeles #fyp ♬ sailor song remix by the chainsmokers and twinsick - The Chainsmokers
女網紅莎拉（Sara Kathryns）則是PO出和男友在墨西哥飯店度假的影片，哭訴他們因人在國外，在洛杉磯的住宅和汽車全毀，無法挽救任何物品，引發部分網友回應，「至少妳是安全的，物品可以重建，生命才是最重要的」。
NBC還捕捉一段男子帶著一幅畫作，騎腳踏車撤離火場的畫面，令網友批評他動作太慢，也對於他執意帶走畫作感到困惑，「無法想像在那種情況下還要手忙腳亂地搬東西」、「也許那是價值3億美元的梵谷名畫，就算房子沒了他也沒關係」。
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