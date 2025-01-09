洛杉磯野火5死！網紅闖入「火場當背景」燦笑自拍　白目舉動被罵爆

▲ 網紅Tara's World停電後開車外出探險。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯同時有6起野火肆虐，至少造成5人死亡，高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）災情嚴重，火勢至今未獲控制，卻有一群網紅把燃起熊熊大火的房屋當成背景開心自拍，引發猛烈抨擊。

California wildfires: Outrage as looters slammed for trying to 'steal from residents' while 'influencers' take selfies with flameshttps://t.co/yEHiwkl5hr — GB News (@GBNEWS) January 8, 2025

《每日郵報》報導，野火迫使數萬居民棄守家園，洛杉磯消防局調派休假消防員回崗位救火之際，卻有一群身分不明的網紅被拍到闖入伊頓野火（Eaton fire）火場被要求疏散的區域，在燃燒的房屋前微笑自拍，點燃眾多網友怒火。

@taraswrld the fires are so close this is so sad i hope everyone is safe :( ♬ original sound - tara lynn

此外，網紅Tara's World也因未迅速撤離引發批評，7日野火爆發後她便開始發文更新附近災情，當晚還拍片稱家中完全停電，「因為我們遭遇一場瘋狂的風暴，而且還起火了」，「所以我們要進行一場夜間冒險」，接著開車外出，看著山上的火勢直呼，「真是瘋了」。

網友對她未積極撤離表示不敢置信，「妳應該趁這時候馬上離開，因為一旦火勢逼近妳就完蛋了」、「我太震驚了」、「這些人的優先事項太怪了」、「把所有貓狗放到車上，然後離開」、「盡可能趕快離開就對了」。

還有其他網紅因拍攝自己打包哪些「逃難行李」引發爭議，女子蕾貝卡（Rebecca James）在鏡頭前不斷抱怨她不知道該帶走什麼，卻開始展示她的珠寶、絲巾，令網友紛紛勸告她，「帶著重要的文件、寵物和家人離開，物質不重要，妳的命比較重要」、「情況可能在幾分鐘之內惡化，帶著能帶的趕快走吧」。

女網紅莎拉（Sara Kathryns）則是PO出和男友在墨西哥飯店度假的影片，哭訴他們因人在國外，在洛杉磯的住宅和汽車全毀，無法挽救任何物品，引發部分網友回應，「至少妳是安全的，物品可以重建，生命才是最重要的」。

NBC還捕捉一段男子帶著一幅畫作，騎腳踏車撤離火場的畫面，令網友批評他動作太慢，也對於他執意帶走畫作感到困惑，「無法想像在那種情況下還要手忙腳亂地搬東西」、「也許那是價值3億美元的梵谷名畫，就算房子沒了他也沒關係」。