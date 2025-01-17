總預算國民黨團提刪1111億元、占比3.47%　4張圖一次看懂

▲國民黨提案刪除總預算1111億元 。（圖／國民黨立委王鴻薇提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院朝野黨團15日起密集協商114年度總預算案，但在兩次由院長韓國瑜召集的協商中，都因民進黨總召柯建銘冗長發言，最終不歡而散，協商進度是零。國民黨昨日一整天只好進行黨內協商，將原本3000多個提案刪減至600多個，合計刪減1111億元，換算刪除比率是3.47％。立委王鴻薇表示，刪完後還比去年多，去年政府有關門嗎？

立法院審查今年度中央政府總預算，國民黨原本擬大砍預算，引發外界不滿，國民黨立法院黨團總召傅崐萁說明，國民黨團共提案刪除1111億元，佔總預算的3.47％，這跟往年刪除的幅度是差不多的。

王鴻薇則在臉書上曝光各委員會刪減的內容，並用圖卡說明，其中包含內政委員會最終刪減17億6000萬元、教育文化委員會刪減15億9422萬1千元、外交國防部分刪減19億2896萬2千元、交通委員會刪減最多，84億9687萬3千元、經濟委員會刪減23億9300萬6千元、司法委員會刪減7億6940萬元、財政委員會刪減1億7129萬2千元，社福衛環委員會刪減最少，1億4011萬3千元，另外通案刪除939億元。合計1111億元。

「114總預算刪除後規模和去年一樣，蔡政府不會關門賴政府就會關門嗎？」王鴻薇表示，國民黨團經過內部協商以及與民眾黨團整合，114年總預算國民黨刪除金額不含要刪除撥補台電的1000億元，總共是1111億元，換算刪除比率是3.47％。這個比率比往年高，但是只是回到去年113年的歲出規模，請問賴政府這段時間滿天造謠，是不是打臉自己自證「賴清德比蔡英文無能」、「賴清德比蔡英文爛」。

王鴻薇提到，立法院預算審查本來就是有各委員會審查意見，個別委員提案和黨團提案，所以才會有預算協商。民進黨側翼拿著賴政府製造的假訊息到底散播，卓榮泰都可以率部會首長嚷嚷政府不能運作，請問整體歲出的規模和去年一樣，為什麼去年可以運作，今年就不能運作了呢？就一個字「騙」！不騙人民，你們才不能運作。