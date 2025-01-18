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藍白預算案重演「最高機密版」？　沈伯洋曝：說要協商都只是在演戲

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委沈伯洋指出，藍白陣營「最高機密版」的審查策略，在院會表決預算案時，再度重演。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨與民眾黨日前接連提出上千筆凍刪預算的提案，然而，輿論對不少提案的理由感到匪夷所思，刪減的金額規模也遭質疑不合理，最終，在壓力之下，國民黨昨（17日）大量撤案。不過，針對昨日院會審議的實況，民進黨立委沈伯洋指出，藍白又在重演最後10秒提出「最高機密版」的策略，之前在委員會的討論或對外說要協商，根本都只是在演戲。

沈伯洋表示，大家應該都記得藍白陣營常見的手法「最高機密版」？在表決前，突然把前面的案子全部推翻，提出一個全新法案，然後就表決通過，所以，前面委員會有討論什麼，根本完全失去意義。

沈伯洋進一步說明，大家可能以為「審法案」有最高機密版已經很扯了，結果，連藍白「審預算」，也可以有最高機密版。沈伯洋說，他在各個委員會，審了幾千案的預算，來來回回討論，最後決定，除了幾百個比較無法達成共識的案子，譬如潛艦之外，其它就差不多了。

面對立法院本會期將在21日休會，沈伯洋點出，原本只剩一些案子還沒有共識，朝野持續協商中，藍白陣營就突然提了將近三千筆凍刪提案，內容的理由有多離譜，大家這幾天都看到了。

沈伯洋強調，這三千多案也是「最高機密版」，至於，前面討論和協商的東西都不算數，藍白在最後要表決時，瞬間提出將近三千筆提案，直接翻盤，邊協商邊審預算，都只是在演戲而已。

沈伯洋指出，這幾天民眾憤怒了，藍白陣營馬上開始撤案，說那是為了跟行政機關協商的手段而已，讓他不禁覺得好笑，三天提三千案，叫做要跟行政機關協商？根本是在騙三歲小孩。

「這不叫國會空轉，這叫做國會原地打轉。一群藍白坐在那邊，一點意義都沒有，根本就是中共人民大會。」沈伯洋痛批，沒人知道藍白要幹麻，昨天甚至有最後十秒才拿出要表決的版本，人民要這樣的立法院幹嘛？

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