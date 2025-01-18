藍總預算刪1111億元！政院認「窒礙難行」　藍委：史上最無能政府

▲國民黨團說明總預算相關事宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院審議114年中央政府總預算案，國民黨團拍板將刪1111億元，行政院發言人李慧芝表示，行政院確有窒礙難行之處，籲請在野黨立委傾聽民意，懸崖勒馬。國民黨立委李彥秀轟，民進黨真的作秀做過頭了，在野黨監督預算的合理性，搞到好像政府明天就要關門，把台灣人民當笨蛋，沒有能力溝通，沒有能力協調，什麼都用覆議，什麼都用釋憲解決問題，現在的行政院就是史上最無能的政府。

李彥秀說明，歷史就像一面照妖鏡，不僅照映出民進黨的雙標，更照映出民進黨的懦弱與邪惡。2012年底，民進黨在野，蔡英文以黨主席身份接受媒體專訪時表示「國家財政困難，政府機關所有預算都要減20％，一定要大砍，才會帶動結構性的轉變！大砍之後再拿出10％，重新分配給最需要的，用在整體最需要用到的地方。」

李彥秀續指，2012年底，國債鐘（中央政府債務未償餘額）的數字為4.9兆新台幣，平均每位國人負擔債務22.4萬元；而最新國債鐘數字為5.9兆新台幣，平均每位國人負擔25.4萬元債務；另一方面，2017年中央政府總預算為1.93兆，民進黨八年執政下來，中央政府總預算暴增為3.15兆，成長高達1.63倍，與去年相比，歲出部分也增加2,806億元，成長率為9.8%。

李彥秀說，以民進黨過去的標準，國民黨現在刪減與凍結的幅度還「遠遠不及格」，民進黨真的是又笨又壞。與過去相比，在野黨預算刪減與凍結提案數並沒有增加，也有百之百溝通的誠意，國民黨主動表示願意將2,000多件提案進行整併，加快溝通與審查的程序，包括潛艦國造的預算凍結，都獲得顧立雄的肯定。反觀執政的民進黨，柯建銘連續兩天用冗長發言與獨白癱瘓朝野協商的進度，發言內容無關預算，擺明就是在杯葛協商，讓人不知今夕是何夕，杯葛總預算協商，不讓總預算通過的正是民進黨。另一方面，民進黨與綠營側翼的中央廚房卻不斷的以不實的訊息，製作圖卡與短影音攻擊在野黨，擺明就是「不惜癱瘓政府運作，也要抹黑抹紅在野黨。」

「民進黨是忘記了？還是害怕想起？」李彥秀說，民進黨與側翼真的作秀做過頭了，抹黑抹紅在野黨監督預算合理性，搞到好像政府明天就要關門，所有公務員都要失業一樣，昨天立法院決議總預算通案刪減939億元，約佔總預算數的3%，不僅只是總預算3兆1325億的零頭，今年度歲出部分仍超過新台幣三兆元，再度創下歷史新高。事實擺在眼前，請問，卓榮泰要不要為前天記者會的「五弱化」言論向全民致歉？請問，網軍側翼的造謠抹黑，要不要先關三天？行政院仍然繼續抹黑，將去年度歲計賸餘撥補給台電的1000億元，與今年度的總預算混為一談，真的是「又笨又壞」，把台灣人民當笨蛋，沒有能力溝通，沒有能力協調，什麼都用覆議，什麼都用釋憲解決問題，現在的行政院就是史上最無能的政府。

