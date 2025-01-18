　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍總預算刪1111億元！政院認「窒礙難行」　藍委：史上最無能政府

▲▼國民黨團記者會 傅崑萁 總預算相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團說明總預算相關事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院審議114年中央政府總預算案，國民黨團拍板將刪1111億元，行政院發言人李慧芝表示，行政院確有窒礙難行之處，籲請在野黨立委傾聽民意，懸崖勒馬。國民黨立委李彥秀轟，民進黨真的作秀做過頭了，在野黨監督預算的合理性，搞到好像政府明天就要關門，把台灣人民當笨蛋，沒有能力溝通，沒有能力協調，什麼都用覆議，什麼都用釋憲解決問題，現在的行政院就是史上最無能的政府。

李彥秀說明，歷史就像一面照妖鏡，不僅照映出民進黨的雙標，更照映出民進黨的懦弱與邪惡。2012年底，民進黨在野，蔡英文以黨主席身份接受媒體專訪時表示「國家財政困難，政府機關所有預算都要減20％，一定要大砍，才會帶動結構性的轉變！大砍之後再拿出10％，重新分配給最需要的，用在整體最需要用到的地方。」

李彥秀續指，2012年底，國債鐘（中央政府債務未償餘額）的數字為4.9兆新台幣，平均每位國人負擔債務22.4萬元；而最新國債鐘數字為5.9兆新台幣，平均每位國人負擔25.4萬元債務；另一方面，2017年中央政府總預算為1.93兆，民進黨八年執政下來，中央政府總預算暴增為3.15兆，成長高達1.63倍，與去年相比，歲出部分也增加2,806億元，成長率為9.8%。

李彥秀說，以民進黨過去的標準，國民黨現在刪減與凍結的幅度還「遠遠不及格」，民進黨真的是又笨又壞。與過去相比，在野黨預算刪減與凍結提案數並沒有增加，也有百之百溝通的誠意，國民黨主動表示願意將2,000多件提案進行整併，加快溝通與審查的程序，包括潛艦國造的預算凍結，都獲得顧立雄的肯定。反觀執政的民進黨，柯建銘連續兩天用冗長發言與獨白癱瘓朝野協商的進度，發言內容無關預算，擺明就是在杯葛協商，讓人不知今夕是何夕，杯葛總預算協商，不讓總預算通過的正是民進黨。另一方面，民進黨與綠營側翼的中央廚房卻不斷的以不實的訊息，製作圖卡與短影音攻擊在野黨，擺明就是「不惜癱瘓政府運作，也要抹黑抹紅在野黨。」

「民進黨是忘記了？還是害怕想起？」李彥秀說，民進黨與側翼真的作秀做過頭了，抹黑抹紅在野黨監督預算合理性，搞到好像政府明天就要關門，所有公務員都要失業一樣，昨天立法院決議總預算通案刪減939億元，約佔總預算數的3%，不僅只是總預算3兆1325億的零頭，今年度歲出部分仍超過新台幣三兆元，再度創下歷史新高。事實擺在眼前，請問，卓榮泰要不要為前天記者會的「五弱化」言論向全民致歉？請問，網軍側翼的造謠抹黑，要不要先關三天？行政院仍然繼續抹黑，將去年度歲計賸餘撥補給台電的1000億元，與今年度的總預算混為一談，真的是「又笨又壞」，把台灣人民當笨蛋，沒有能力溝通，沒有能力協調，什麼都用覆議，什麼都用釋憲解決問題，現在的行政院就是史上最無能的政府。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
知名韓星傳訊「請編劇救救我」變主演！　韓網罵翻
快訊／蘆洲捷運站外　大型機具整輛掉下來！驚險畫面曝
王鴻薇刪1億消防預算「頭盔也砍」理由曝光　律師開轟
宋慧喬209坪豪華獨棟　內部首公開！
《黃仁勳傳》下周上市　本人親回「我不會看、我已經活過一次了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白預算案重演「最高機密版」？　沈伯洋曝：說要協商都只是在演戲

林佳龍赴帛琉總統就職典禮　與日外相岩屋毅互動拚多邊外交

藍總預算刪1111億元！政院認「窒礙難行」　藍委：史上最無能政府

吳思瑤點總預算審查三盲點　民意集結「才會讓藍白害怕」

華府太冷！川普就職典禮改室內　韓國瑜代表團恐無法出席

蕭美琴視導「無人機偵攻」演練　關注AI與新興科技建軍發展

被國民黨點名罷免當議員練兵場　吳沛憶：我一定勇於面對

民眾黨主席補選黃國昌、蔡壁如釘孤枝　政見發表會不排除改辯論

預算統刪韓國瑜特別費也遭砍　黃國昌：可看出民眾黨標準一致

民進黨質疑表決前突提機密版　黃國昌：別利用資訊落差欺騙大眾

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

藍白預算案重演「最高機密版」？　沈伯洋曝：說要協商都只是在演戲

林佳龍赴帛琉總統就職典禮　與日外相岩屋毅互動拚多邊外交

藍總預算刪1111億元！政院認「窒礙難行」　藍委：史上最無能政府

吳思瑤點總預算審查三盲點　民意集結「才會讓藍白害怕」

華府太冷！川普就職典禮改室內　韓國瑜代表團恐無法出席

蕭美琴視導「無人機偵攻」演練　關注AI與新興科技建軍發展

被國民黨點名罷免當議員練兵場　吳沛憶：我一定勇於面對

民眾黨主席補選黃國昌、蔡壁如釘孤枝　政見發表會不排除改辯論

預算統刪韓國瑜特別費也遭砍　黃國昌：可看出民眾黨標準一致

民進黨質疑表決前突提機密版　黃國昌：別利用資訊落差欺騙大眾

林華韋帶隊飛日本訓練　富邦農曆年後換投手出發

快訊／蘆洲捷運站外聯結車載大型機具！整輛掉下來　驚險瞬間曝

知名韓星「傳訊息請編劇救救我」遭指搶別人角色　韓網罵翻：超失望！

藍白預算案重演「最高機密版」？　沈伯洋曝：說要協商都只是在演戲

川普2.0團隊就位　非典型閣員打造美國優先

月影燈季紅衣女亂入「大跳16蹲1分鐘」民眾氣炸　超扯畫面曝

周杰倫與貝克漢撞火鶴藍錶　帝舵表洋溢邁阿密風情

高齡家庭收支年所得72.4萬　低於平均值113.7萬

詹皓晴58分鐘「速勝」英法組合！強勢挺進澳網女雙16強

她大量經血+腹脹不適！肚子大到被讓座才知「巨大子宮肌瘤」上身

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

觀眾直球對決苗博雅：怎沒譴責賴清德

柯建銘發動黨公職大罷免！尹立：還不是時候

區公所小編留言罵民進黨　身分曝光

黃國昌統刪60%中央機關特別費　韓國瑜、周萬來也遭殃

王鴻薇提案大砍1億消防裝備預算　消防員工作權益促進會盼懸崖勒馬

華府太冷！川普就職典禮改室內　韓國瑜代表團恐無法出席

投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

苗博雅發文了！「這個國家有更重要的事」

火線人物／黃國昌「做事果斷」與柯文哲差異大　向前衝也得學會妥協

快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如

總預算通案刪減939億　行政院籲在野黨立委：傾聽民意、懸崖勒馬

賴清德：死刑是合憲的　沒違憲

宣傳費遭刪60%　政院：無法宣導打詐

更多熱門

相關新聞

藍白預算案重演「最高機密版」？　沈伯洋曝：說要協商都只是在演戲

藍白預算案重演「最高機密版」？　沈伯洋曝：說要協商都只是在演戲

國民黨與民眾黨日前接連提出上千筆凍刪預算的提案，然而，輿論對不少提案的理由感到匪夷所思，刪減的金額規模也遭質疑不合理，最終，在壓力之下，國民黨昨（17日）大量撤案。不過，針對昨日院會審議的實況，民進黨立委沈伯洋指出，藍白又在重演最後10秒提出「最高機密版」的策略，之前在委員會的討論或對外說要協商，根本都只是在演戲。

吳思瑤點總預算審查三盲點　民意集結「才會讓藍白害怕」

吳思瑤點總預算審查三盲點　民意集結「才會讓藍白害怕」

被國民黨點名罷免當議員練兵場　吳沛憶：我一定勇於面對

被國民黨點名罷免當議員練兵場　吳沛憶：我一定勇於面對

提刪23億預算又改2300萬　陳玉珍揭原因：沒好好監督會愧良心

提刪23億預算又改2300萬　陳玉珍揭原因：沒好好監督會愧良心

草屯鎮長補選！簡賜勝輪椅推母現身投票

草屯鎮長補選！簡賜勝輪椅推母現身投票

關鍵字：

總預算政院國民黨

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

健身房30員工出國旅遊　被集體賣到緬甸　

觀眾直球對決苗博雅：怎沒譴責賴清德

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面