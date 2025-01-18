　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白大砍國防預算　國防部曝4影響：籲請立法委員理性監督

▲▼ 連志願役的流動率都高得嚇人，戰鬥部隊要有足夠完訓的熟手幾乎是緣木求魚。（圖／國防部發言人臉書）

▲國防預算遭大砍，影響我建軍備戰。（示意圖／國防部發言人臉書）

記者杜冠霖／台北報導

立法院下週將繼續審查114年度中央政府總預算，在國防預算部分，昨通過民眾黨團提案統刪3%軍事設備和設施預算。下周預估進入審議「潛艦後續艦」20億預算，國民黨團擬提案凍結18億預算。對此，國防部今（18日）表示，面對日益升高的敵情威脅、嚴峻安全環境，國防預算是支持建軍備戰，嚇阻強敵入侵，進而確保國人生命安全的重要基石，籲請立法委員理性監督，期使國軍官兵獲得充分資源，方能無懼數倍於己之敵的威脅，共同捍衛自由民主與家園安全。

立法院外交國防委員會初審國防部預算時，決議刪減48億元、凍結60億元，不料在野黨黨團的提案卻將刪減金額提高至73億元、凍結1923億元。

國防部說明，在114年度預算審查期間，針對立法院黨團及各委員的提案指導，國防部均竭力溝通說明；並在外交及國防委員會分組審查中，依國會「委員會中心主義」精神，獲得朝野委員相當共識。現「黨團協商」新增提案，部分涉及重要武器籌購，特提出說明：

第一、潛艦為維護臺海安全與海上交通線，構建不對稱作戰的關鍵戰力。針對今年編列20億元預算，國防部態度始終不變，即希望全數通過，待原型艦通過測試後動支，除了展現政府支持國艦國造的立場，並有利國際友邦持續協助我國，強化防衛力量。現遭提案凍結18億元，恐不利獲得國外政府輸出許可、降低廠家合作意願、流失造艦專業技術人才等，衝擊後續艦建造。

第二、國防施政重點在維護國家安全，業務費主用於籌購重要武器裝備、系統升級，維持主戰裝備妥善、籌補各式訓練彈藥、採購戰機船艦油料，以及維持部隊基本運作等，前已於委員會預算審查階段，決議刪減48億元、凍結60億元。

國防部表示，現再遭提案凍結業務費70％（約1,781億元），及裝備零附件預算76億元等，鉅額刪凍額度，將不利於國軍日常運作，不僅削減應對解放軍機艦侵擾的灰色地帶行動應處能力，同時導致部隊缺乏合理預算支應核心戰訓本務。

第三、參考俄烏戰爭經驗，建構「無人機」不對稱戰力，係政府當前重要國家安全政策。結合產業發展需求，開發無人機產業園區，可厚植關鍵產業鏈，深化技術發展。114年度編列7,625萬元，委員會審查時已遭凍結20％（1,525萬元），現再提案全數刪減，為了加速無人機產業發展，希望立法院支持通過預算。

第四、依全民國防教育法第九條，國防部為全民國防教育主管機關，應製播節目於大眾傳播媒體播放，凝聚全民國防共識；另人才招募為國軍建構戰力之根本，114年度共編列媒體政策宣導費4,750萬元，除已通案刪減60％，現遭提案全數刪減。為能依法編列執行預算及強化人才招募，為國軍注入新血，希望相關預算能予維持。

國防部強調，近年中共國防預算連創新高，對區域情勢及臺海安全威脅日趨嚴峻。國軍唯有在全民及國會支持下，有效運用穩定成長之財源，方能達成建軍備戰目標，並向國際社會宣示強烈自我防衛決心。籲請國人及國會支持，以利各項施政如期推動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預算大砍！　羅一鈞發聲：求放過防疫
「僅給1資料」帳戶錢被扣光　她崩潰：過程不到5分鐘
台中社區淪狗煉獄！　80毛孩關地下室、頂樓
對撞機車！救護車爆炸起火　28歲女騎士死亡
川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮！　外交部：其他行程照舊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

藍白大砍國防預算　國防部曝4影響：籲請立法委員理性監督

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

酸苗博雅不敢得罪賴清德　藍議員嗆問：廢死Yes or No？

在野黨大砍總預算　鄭麗君列10大影響：該被監督、不該不合理刪減

再談總預算刪減　卓榮泰：刪不能刪安全、減不能減尊嚴

「議員N+1」只是暫時討論　黃國昌喊話北市議員至少4+2席

刪「2000萬打黃牛預算」挨轟　葉元之：一年只罰70件這樣很ok？

卓揆金門談預算被刪「政府窒礙難行」　陳玉珍：若懂施政不會困難

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

羅志祥認出護理師鐵粉「豪發6萬紅包」　頑童MJ116合體…瘦子講太多被虧XD

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

藍白大砍國防預算　國防部曝4影響：籲請立法委員理性監督

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

酸苗博雅不敢得罪賴清德　藍議員嗆問：廢死Yes or No？

在野黨大砍總預算　鄭麗君列10大影響：該被監督、不該不合理刪減

再談總預算刪減　卓榮泰：刪不能刪安全、減不能減尊嚴

「議員N+1」只是暫時討論　黃國昌喊話北市議員至少4+2席

刪「2000萬打黃牛預算」挨轟　葉元之：一年只罰70件這樣很ok？

卓揆金門談預算被刪「政府窒礙難行」　陳玉珍：若懂施政不會困難

嘉義縣慶祝消防節　111優秀警義消接受表揚

2025雲林山海燈會齊亮　虎尾主燈區感受在地文化

笨港口港口宮媽祖廟重建　斥資17億！香客大樓也重建

快訊／學測自然科解答出爐　補教公布預估五標

火燒車畫面曝！救護車對撞機車「噴火舌狂燒」　恐怖黑煙竄天

做童工睡學校！高中妹賣淫救罹癌媽　法官動容...判她免養無良母

學前經費遭民眾黨凍結69.5億　教育部：66萬幼生補助無法撥付

台南市關心慈善會熱心公益　捐贈消防衣造型護身符及癲癇兒童繪本

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

觀眾直球對決苗博雅：怎沒譴責賴清德

陳玉珍嗆影視圈「丟掉要飯的碗」　「進軍國際除非太陽從西方升起」

柯建銘發動黨公職大罷免！尹立：還不是時候

華府太冷！川普就職典禮改室內　韓國瑜代表團恐無法出席

黃國昌統刪60%中央機關特別費　韓國瑜、周萬來也遭殃

區公所小編留言罵民進黨　身分曝光

王鴻薇提案大砍1億消防裝備預算　消防員工作權益促進會盼懸崖勒馬

快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如

投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

苗博雅發文了！「這個國家有更重要的事」

火線人物／黃國昌「做事果斷」與柯文哲差異大　向前衝也得學會妥協

總預算通案刪減939億　行政院籲在野黨立委：傾聽民意、懸崖勒馬

提刪23億預算又改2300萬　陳玉珍揭原因：沒好好監督會愧良心

更多熱門

相關新聞

學前經費遭民眾黨凍結69.5億　教育部：66萬幼生補助無法撥付

學前經費遭民眾黨凍結69.5億　教育部：66萬幼生補助無法撥付

針對民眾黨提案凍結教育部學前教育經費69.5億，教育部今（18日）在臉書PO文，呼籲「請立委勿凍傷國家的幼苗」，指上述經費包含育兒津貼、平價教保就學補助、幼教人員薪資補助，若凍結將影響全國66萬名幼生與3萬名教保人員。

「議員N+1」只是暫時討論　黃國昌喊話北市議員至少4+2席

「議員N+1」只是暫時討論　黃國昌喊話北市議員至少4+2席

陳玉珍嗆影視圈「丟掉要飯的碗」　「進軍國際除非太陽從西方升起」

陳玉珍嗆影視圈「丟掉要飯的碗」　「進軍國際除非太陽從西方升起」

分析／傷敵一千自損八百！　藍委總預算「提案之亂」贏了嗎？　

分析／傷敵一千自損八百！　藍委總預算「提案之亂」贏了嗎？　

藍白預算案重演「最高機密版」？　沈伯洋曝：說要協商都只是在演戲

藍白預算案重演「最高機密版」？　沈伯洋曝：說要協商都只是在演戲

關鍵字：

國防部國防預算軍備國民黨民眾黨顧立雄

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

健身房30員工出國旅遊　被集體賣到緬甸　

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面