女大生長相神似「張曼玉」爆紅　本人羞回：做夢都會笑醒

記者廖翊慈／綜合報導

大陸新疆一名20歲的女子「伊伊伊」近日因在抖音上傳的影片、照片，神似香港影后「張曼玉」而爆紅。不少網友紛紛留言，「真的太像張曼玉了！」本人也害羞回覆，「做夢都會笑醒。」

▲「伊伊伊」年僅20歲，現為一名大學生。（圖／翻攝自抖音）

據《九派新聞》報導，「伊伊伊」的抖音帳號粉絲數量也瞬間暴增，不少攝影師也相繼邀約她，進行拍攝合作。網友們直呼，「笑起來太像張曼玉啦」、「簡直是電影女主角，太美了」。還有不少人建議她開直播。她也幽默回覆，「我怎麼敢跟張曼玉相提並論。」

▲「伊伊伊」在社交平台上傳的照片，被多名網友認為「長得像張曼玉」。（圖／翻攝自抖音、小紅書，上同）

公開資料顯示，張曼玉1964年9月20日出生於香港，祖籍上海市，華語影視女演員、流行樂歌手、詞曲作者，國家一級演員、愛丁堡大學榮譽博士。代表作有《花樣年華》、《甜蜜蜜》、《阮玲玉》、《阿飛正傳》、《英雄》、《旺角卡門》、《新龍門客棧》等。

張曼玉在2004年後，長期息影，2007年在第十屆上海國際電影節上被授予「華語電影傑出貢獻獎」；2020年被評為新中國成立70週年全國十佳電影女演員。

▲香港影后張曼玉是不少人心中的女神。（圖／翻攝自小紅書，上同）

張曼玉為香港眾多女演員中獲獎最多的演員之一，獲得包括5次香港電影金像獎、4次台灣金馬獎、第42屆柏林國際電影節最佳女演員，和第57屆坎城國際電影節最佳女演員在內的眾多獎項。