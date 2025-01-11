警抄養生館！客人小姐連結ING　負責人是百萬網紅「小姐愛吸弟」

▲警方發現吳姓女負責人竟是「百萬抖音網紅」，帳號名稱為「小姐愛吸弟」，可說是相當直白、也不甚雅觀。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二警分局年前執行掃黃行動，發現北區1棟大樓養生會館暗藏春色，是許多「老司機」愛去的場所，1月8日前往查緝，當場查獲多組客人、小姐正從事性交易，搜索過程中更發現吳姓女負責人竟是帳號名稱為「小姐愛吸弟」、百萬人按讚的抖音網紅「恩姐」。全案警方共查緝40人，依妨害風化、社會秩序維護法等罪嫌送辦。

第二警分局表示，近日接獲線報，指北區某養生會館掛羊頭賣狗肉，標榜「健康」養生會館，私下卻從事非法性交易，經多日蒐證，檢方核准搜索票後，於1月8日執行霹靂攻堅掃蕩，查獲多組客人與小姐正在從事性交易。

▲警方當場查獲多組客人與小姐正從事性交易。（圖／記者白珈陽翻攝）



經查，該會館吳姓女負責人是抖音軟體的色情網紅，點讚數達110.4萬，IG上也有近3萬追蹤，吳時常利用網紅身份，在各大論壇及網路社群刊登性交易廣告攬客，並招募美容師提供特殊性服務。

警方說，碰巧的是，該養生會館原預計在查獲隔日，要舉辦年終歡樂變裝PARTY尾牙活動，因遭到警方的掃蕩也跟著泡湯，年終尾牙只能在警局中悲情度過。

全案帶回吳女、幹部、客人、小姐共計40人至派出所訊問，並查扣營業所得50萬餘元及手機、電腦等贓證物，警方偵訊後將吳女依妨害風化罪嫌移送；小姐、男客依違反社會秩序維護法移送裁處。

▲吳女被依妨害風化罪嫌移送。（圖／記者白珈陽翻攝）