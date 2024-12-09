假月餅風波後！「小楊哥」持230萬元股權被凍結　多名主播出走

▲小楊哥所持51%股權被凍結。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抖音網紅「瘋狂小楊哥」所持有三隻羊（合肥）控股集團有限公司的51%股權近日遭到凍結，凍結股權金額51萬元（人民幣，下同，約台幣230萬元）凍結期限至2027年12月3日。「小楊哥」先前以直播帶貨為名，目前已超過兩個月未開播了。

據《極目新聞》報導，國家企業信用資訊公示系統網站顯示，12月5日，張慶楊（瘋狂小楊哥）新增一則股權凍結訊息，股權被執行的企業為合肥領頭羊文化傳媒有限公司，凍結股權金額51萬元，執行法院為廣東省深圳市南山區人民法院。

天眼查App顯示，合肥領頭羊文化傳媒有限公司成立於2022年4月，法定代表人為張慶楊，註冊資本100萬元，由張慶楊、張開楊分別持股51%、49%。對外投資資料顯示，該公司持有三隻羊（合肥）控股集團有限公司67%的股份。

▲▼小楊哥帶貨的香港美誠假月餅。（圖／翻攝微博）

此前，小楊哥曾在直播間三次售賣「香港美誠月餅」，當時他宣稱，「這是香港本地的『高端月餅』，很受歡迎，『線下都買不到，是『米其林大廚調製的黑松露流心』、『有貴族血統』，實體店售價高達239元一盒。」後續遭踢爆，該款月餅與他本人描述不實，造成粉絲集體退追，形象一落千丈。

據不完全統計，今年，李炮兒、牛肉哥、小美禦姐、鈴爺等網紅主播，都離開了三隻羊。此外，小允兒、陳意禮、小雨女裝、涵義（創業版）以及小楊哥的徒弟「紅綠燈的黃」等主播，帳號首頁都不再顯示「三隻羊」的MCN機構認證標誌。

多名主播離開小楊哥所創立的三隻羊，令不少網友不剩唏噓，「曾經的如此輝煌的小楊哥，如今已不如以往。」還有人指出，「凍結的是公司的股權金額，該公司註冊資本100萬，他的51萬佔股51%，相當於解除他對公司的控制權」、「現在凍結了這51萬元，那就是凍結了他51%的股份，那等於公司賺的幾億中的51%的錢，他沒機會拿走了」。