「小楊哥」要回來了？三隻羊1帳號直播賣年貨　網傻眼：求封殺

▲小楊甄選公司。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抖音直播帶貨網紅「瘋狂小楊哥（本名張慶楊）」先前其中一個直播帳號「小楊甄選」12 日在平台上，開啟了直播帶貨，主要銷售年貨。數據顯示，當晚直播觀看人數約9萬人，令不少網友質疑，小楊哥是否有復播的可能性。

據《北京商報》報導，「小楊甄選」影片號認證主體為合肥三五成群電子商務有限公司，而該公司擁有合肥三隻羊網絡科技有限公司100%持股。

▲小楊甄選復播。（圖／翻攝自微博）

▲小楊甄選快手帳號。（圖／翻攝自微博）

該帳號在去年5月斷更，今年1月10日開始復更，並預熱小楊甄選年貨節，部分預熱影片則使用了大小楊哥先前的影片。直播主12日表示，「這是帳號復播的第二天，後續幾天也將繼續直播。」

合肥市市場監督管理局去年官方公告指出，三隻羊公司受廣州市美誠食品有限公司委託，直播介紹「香港美誠月餅」。小楊哥當時稱，香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

▲▼小楊甄選12日直播超9萬人觀看。（圖／翻攝自微博）

抖音也火速發布公告稱，自2024年9月21日起，平台已對「三隻羊」旗下帳號進行停播處理，後續將進一步敦促其積極整改，妥善解決相關消費者的售後賠付事宜。

▲小楊哥去年底因假月餅風波，形象一落千丈，至今未復播。（圖／翻攝微博）

合肥市聯合調查小組過沒幾日便發布通報，因合肥三隻羊網絡科技有限公司存在直播中進行虛假宣傳等行為，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91 萬元人民幣。公開網站顯示，小楊哥也從三隻羊網路公司的法定代表人上除名。

「小楊甄選」12日的直播也引起網友熱議，「網路果然沒有記憶」、「又和辛巴一樣復活了」、「求封殺，謝謝」、「只騙家人」、「支持封殺，繼續檢舉」、「家人們年前還能割一波」、「假貨月餅還沒忘啊」 、「吃相太難看，永久封號吧」、「多賺錢的產業，信譽有問題還有人捧」。