「小楊哥」玩完了？三隻羊法定代表人已變更　粉絲憂未來發展

▲ 小楊哥（中）原先為三隻羊的法定代表人。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抖音網紅「瘋狂小楊哥」所創立的三隻羊文化傳媒有限公司近日發生工商變更，巴帥卸任法定代表人、執行董事兼總經理，由張勇任法定代表人、董事、經理。該消息引起粉絲質疑，「小楊哥是不是玩完了？」

綜合陸媒報導，該公司成立於2022年5月，註冊資本100萬人民幣，經營範圍含廣播電視節目製作經營、演出經紀、廣告發布、組織文化藝術交流活動、會議及展覽服務等，由合肥三隻羊網絡科技有限公司全資持股。

▲▼三隻羊公司法定代表人已變更為張勇。（圖／翻攝自微博）

國家企業信用資訊公示系統網站5日顯示，張慶楊（瘋狂小楊哥）新增一則股權凍結訊息，股權被執行的企業為合肥領頭羊文化傳媒有限公司，凍結股權金額51萬元，執行法院為廣東省深圳市南山區人民法院。

天眼查App顯示，合肥領頭羊文化傳媒有限公司原先的法定代表人為張慶楊，註冊資本100萬元，由張慶楊、張開楊分別持股51%、49%。對外投資資料顯示，該公司持有三隻羊（合肥）控股集團有限公司67%的股份。

▲小楊哥因香港美誠月餅事件，形象一落千丈。（圖／翻攝微博）

目前小楊哥自直播帶貨假月餅風波後，已停播超過兩個月。相關消息引起網友熱議，「巴帥的卸任是否暗示公司面臨危機」、「法定代表人換張勇，得看看他營運思路，畢竟直播帶貨公司，流量和選品才是王道」、「應該是為資本化鋪路，巴帥退居幕後，張勇接手，看看後續怎麼發展吧」、「居然還沒倒閉啊，也是厲害了」。