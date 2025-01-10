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「瘋狂小楊哥」遭提告　三隻羊公司涉多起糾紛案待開庭

▲▼小楊哥。（圖／翻攝自微博）

▲瘋狂小楊哥（中）已非三隻羊的法定代表人。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抖音直播帶貨網紅「瘋狂小楊哥（本名張慶楊）」近日在天眼查顯示，其當初創立的「合肥三隻羊網路科技有限公司」目前涉多起糾紛案件，尚未結案，而小楊哥本人也因「產品銷售者責任糾紛」遭合作商殷先生提告。

據《大象新聞》報導，天眼查顯示，張慶楊、合肥三隻羊網絡科技有限公司、杭州玖到家貿易有限公司近日新增一則開庭公告，原告為殷某，案由為「產品銷售者責任糾紛」，該案將於1月23日在武漢市江岸區人民法院開庭審理。

▲▼天眼查。（圖／翻攝自微博）

▲▼天眼查截圖顯示，小楊哥為被告。（圖／翻攝自微博）

▲▼小楊哥、三隻羊遭提告。（圖／翻攝自微博）

據悉，杭州玖到家貿易有限公司為此前小楊哥帶貨茅台店家「玖到家酒類專營店」的相關公司。

合肥三隻羊網絡科技有限公司還涉及多個法律訴訟案件，案由包括，產品責任糾紛、買賣合約糾紛等。

國家企業信用資訊公示系統網站上月公告，張慶楊（瘋狂小楊哥）新增一則股權凍結訊息，股權被執行的企業為合肥領頭羊文化傳媒有限公司，凍結股權金額51萬元，執行法院為廣東省深圳市南山區人民法院。

▲小楊哥去年因「美誠假月餅風波」涉不實宣傳，導致形象一落千丈。（圖／翻攝微博）

▲小楊哥去年因「美誠假月餅風波」涉不實宣傳，導致形象一落千丈。（圖／翻攝微博）

小楊哥股權遭凍結後，他所創立的三隻羊上月緊接著發生工商變更，巴帥卸任法定代表人、執行董事兼總經理，由張勇任法定代表人、董事、經理，張慶楊的名字已消失在公開網站上。

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