「川普關稅」不是唯一麻煩！　BBC點出中國3大經濟問題

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

BBC以「川普關稅不是中國唯一問題的三個原因」為題報導，隨著川普即將上任，他對於中國商品課徵5000億美元關稅的威脅迫在眉睫，但這還不是阻礙中國實現明年經濟成長目標的唯一阻礙。隨著商業和消費者信心持續低迷，北京為了刺激經濟成長而降息，人民幣也將持續疲軟。

北京17日宣布，中國經濟在去年最後3個月出現反彈，使其得以實現2024年經濟成長5%的目標，但這卻是該國數十年來經濟成長最緩慢的一次。這個全球第二大經濟體正在苦苦掙扎，試圖擺脫房地產危機、地方政府債台高築及年輕人失業等問題。

關稅已經傷害中國商品出口

越來越多人警告，中國經濟將在2025年放緩。去年經濟成長的主要驅動因素之一、也就是商品出口，如今已經面臨風險。

中國一直仰賴製造業擺脫經濟放緩，持續出口破紀錄數量的電動車、3D列印機和工業機器人。美國、加拿大與歐盟對此指控，中國製造過多商品，於是對中國商品施加關稅，以保護國內就業與商業。

▲外界批評中國把汽車、太陽能板、電子產品傾銷海外，以解決產能過剩的問題。（示意圖／CFP）



專家表示，中國出口商如今可能把重點放在世上其他地方，但那些國家可能都位於新興市場，需求不如北美和歐洲。這可能影響希望擴張的中國企業，進而打擊能源和原料供應商。



人們花的錢就是不夠多

中國家庭財富主要被投資在房地產市場，在房地產危機發生之前，房地產市場更占中國經濟近1/3，其中包括數百萬份職缺，建商、房地產開發商、水泥生產商到室內設計師等。不過，現在仍有太多空屋及閒置房產，供應過剩持續壓低價格。

儘管外界預期，中國房地產市場低迷，預計2025年底達到最低點，但華爾街巨頭高盛（Goldman Sachs）表示，這次衰退將對中國經濟成長造成「多年拖累」。

此現象已經嚴重打擊國內消費。2024年最後3個月，家庭消費只占中國經濟活動的29%，遠低於新冠疫情前的59%。這也是北京加大出口的原因之一，政府希望協助抵銷在國民在新車、奢侈品和幾乎所有其他領域的低迷國內支出，甚至推出家電商品「舊換新」等計畫。

▲房地產危機，恐長期拖累中國經濟。圖為陝西省銅川市，未完工的住宅大樓。（圖／路透）



不過專家懷疑，若不解決更深層經濟問題，光靠此類措施是否足夠。他們指出，要恢復疫情前的消費水準，人們的口袋裡就需要更多錢。

渣打銀行中國與北亞區首席經濟學家丁雙（Shuang Ding）表示，中國政府必須找回民眾的消費動力，但目前距離這一點還很遙遠，「如果私營單位開始投資與創新，可能增加收入和工作前景，人們將更有信心消費。」

此外，高額公債與高失業率，也影響了儲蓄與消費。官方數據顯示，與疫情前相比，青年失業率依然很高，工資成長幅度也停滯不前。

企業不像以前那樣湧向中國

中國國家主席習近平承諾投資政府所謂的「新質生產力」尖端科技產業，這讓中國在太陽能板、電動車電池等「可再生能源」領域成為領導者，去年更取代日本，成為全球最大汽車出口國。不過，黯淡的經濟前景、關稅及其他地緣政治的不確定性，意味著外資企業在中國的投資興趣低迷。

▲外資對中國的投資興趣也降低。圖為北京街景。（圖／達志影像／美聯社）



智能投資平台StashAway的史蒂芬妮．梁（Stephanie Leung）說，這與國內外投資無關，而是因為企業看不到光明的未來，「他們希望看到更多元化的投資者進駐。」出於上述原因，專家認為這些經濟支持措施，只能部分緩解美國新關稅的影響。

高盛首席中國經濟學家惠珊（Hui Shan）在最近一份報告裡寫道，北京必須採取大膽措施，否則只能接受經濟成長不會這麼快的事實，「我們希望他們會選擇前者。」渣打銀行的丁雙也說，「中國需要穩定房地產市場，並且創造足夠的就業機會，確保社會穩定。」

研究機構「中國異議監測」（China Dissent Monitor）指出，去年6月至9月，中國發生900多件勞工或業者領導的抗議活動，比去年同期增加27%。這種源於經濟不滿與財富侵蝕的社會緊張，將引起中國共產黨的關注。畢竟，爆炸式的經濟成長讓中國成為全球大國，日益繁榮的承諾，也在很大程度上幫助其領袖嚴格控制異議。