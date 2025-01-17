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川普最新民調！　過半美國人預期他「第2任期表現出色」

▲▼川普。（圖／路透）

▲民調顯示，過半美國人預期，川普第二任期表現出色。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

CNN委託獨立民調機構SSRS調查顯示，川普目前正享有政治生涯之中最積極的評價，並將挾帶遠比第一任期更正面的輿論情緒，重返白宮大位。

根據這份民調，隨著華府權力過渡接近尾聲，川普的處理方式獲得多數人、也就是55%的認可。此外，高達56%美國人預期，他在第2任期可以表現得很好。

相較之下，川普第一次就職總統之前，公眾態度並沒有那麼正面。2017年，僅40%美國人認同他對權力過渡的處理方式，48%美國人看好他身為一名總統的表現。

▲▼川普。（圖／路透）

不過，根據以往經驗，這段蜜月期將逐漸消失，美國前幾屆總統任內，都歷經輿論情緒逐漸下滑的現象。

這份民調也顯示，川普的個人評價，仍低於近幾屆總統上任時的表現。數據顯示，對於川普個人的看法，約46%持正面評價、約48%持負面評價，可說是平分秋色。但這已是2016年以來最佳成績，當時他獲得的正面評價約47%、負面評價約50%。

與此同時，美國民眾也普遍認為，川普二度就職總統之後，可能兌現競選期間的部分經濟與移民政見，動用行政權力追殺競爭對手，並且赦免2021年1月6日國會暴動相關人士。

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