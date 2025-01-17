陸參與川普就職人選出爐！　國家副主席韓正擔任習近平特別代表

▲大陸國家副主席韓正 。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

美國第60屆總統就職典禮將於當地時間20日於華府國會山莊前草坪舉行，全球各國將派出黨政要員前往參加。大陸外交部今（17）日正式表態稱，應美方邀請，中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓，出席於20日舉行的川普總統就職典禮。這也代表習近平將不會出席這場就職典禮。

▲習近平與川普。（圖／路透）

《央視》報導，大陸外交部發言人稱，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係。我們願與美新政府加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展，走出一條新時期中美正確相處之道。

據了解，川普在此前便公開表態，邀請習近平參加就職典禮，不過，已遭到習近平婉拒，同時，外界也分析，在中美關係仍處於緊張的敏感時刻，習近平假使親自參加，雖然可以釋出正面的訊號，但要習近平坐在台下聽川普演講，難免會落於「萬邦朝貢」的解讀中。

此外，外媒也曾透露「川普團隊」指名身為中共中央政治局七常委之一的中央書記處書記蔡奇擔任特別代表參加川普就職典禮。然而，大陸官宣由韓正代表習近平，一方面是韓正有著國家副主席身份，也曾擔任過七常委之一，具有一定的政治地位，採取在國際上國與國之間的對等交往原則，另一方面屏除掉握有實權的七常委出席川普就職，以表達大陸對美國現階段的態度。