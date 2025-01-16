海上圖書館望僕號1／17開放登船　臺灣好行太魯閣線設臨時站

▲海上圖書館望僕號於1月15日抵達花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

德國「好書共享協會」經營的海上圖書館望僕號於1月15日抵達花蓮港，已吸引眾多民眾的關注，目前預約情況非常熱烈，不少人已迫不及待地規劃參觀行程，為花蓮帶來書籍與文化的饗宴。望僕號自1月17日正式對外開放，將會在花蓮港14號碼頭(花蓮港觀光遊憩碼頭)停留至2月2日。

為了便利民眾使用大眾運輸前往，花蓮縣政府特別於臺灣好行310太魯閣線設立「望僕號Doulos Hope Hualien」臨時站，讓需要的旅客能輕鬆前往參與活動；若自行駕車可定位「Doulos Hope Hualien」，請於台肥海洋深層水園區前方右轉，依「花蓮港觀光遊憩碼頭」指標前往。

望僕號以其超過2,000種不同主題的書籍而聞名，包括科學、藝術、醫學、語言及兒童讀物等，適合各年齡層的讀者。展覽時間為每週三至週一的下午1點到晚上8點30分，最後入場時間為晚上8點，每週二公休。訪客只需支付50元的入場費，其中20元可用於購買書籍，6歲以下及65歲以上的長者免費入場，但仍需事先預約。船上亦販售望僕號週邊紀念品，也設有咖啡廳，提供冰淇淋、鹹爆米花、飲品等。

▲美崙浸信會「和撒那旌旗敬拜舞蹈團」以及「和撒那原民舞團」於15日望僕號進港時呈現精彩舞蹈。

預計前往的朋友請儘早線上預約，以免錯過這場期間限定的閱讀與文化交流盛會，每週一下午6點開放當週三至隔週一的預約，預約網址： https://reurl.cc/G5aOoD。

為了迎接這艘文化盛宴的到來，由美崙浸信會所屬的「和撒那旌旗敬拜舞蹈團」以及「和撒那原民舞團」於15日望僕號進港時分別帶來精彩舞蹈。他們透過舞蹈藝術表現對信仰的敬虔，並以舞蹈展現花蓮的原民特色，讓國際船員與遊客感受到花蓮的熱情與文化魅力，展現了以「文化」會友的風範。



縣長徐榛蔚表示，歡迎旅客在春節期間來訪，除了參觀望僕號海上書船外，還能一同欣賞2025太平洋燈會。今年燈會從1月17日至2月16日，並於17日晚間7點舉行開幕儀式，本次以「百花齊放」為主題，主燈區設置於花蓮日出大道，現場將展示100朵超大花卉燈飾，分別匯集成10個花叢，隨著音樂律動，呈現出璀璨奪目的迎光盛宴。這場盛大的燈光展演不僅象徵花蓮的十全十美，更展現了欣欣向榮的繁榮景象，更多花蓮旅遊相關資訊，歡迎至花蓮觀光資訊網獲取最新消息。