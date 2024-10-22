桃鐵地下化「增設鳳鳴臨時站」　11月底啟用

▲台鐵鳳鳴站臨時站11月底啟用。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

因應台鐵桃園鐵路地下化工程，台鐵將增設鳳鳴臨時站，總經費約6.1億元，交通部鐵道局表示，台鐵鳳鳴臨時暫將於113年11月底啟用，至於桃鐵地下化鳳鳴永久站預計122年完工通車。

鐵道局北部工程分局副分局長嚴家榮表示，為呼應鳳鳴站早日通車啟用的民意訴求，並服務地方居民、提昇交通便利性、行政院於108年10月24日核定「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫」，總工程經費6.1億元，鳳鳴臨時站即將於113年11月完工後通車啟用，提早提供鶯歌、鳳鳴地區大眾運輸服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為維持鐵路正常營運，並在不影響未來桃地計畫工程、不新增用地及增拆建物條件下，鐵道局表示，鳳鳴臨時站採兩座岸壁式月台，長度220公尺，寬度3公尺，並採跨站式簡易車站。

▲台鐵鳳鳴站臨時站11月底啟用。（圖／鐵道局提供）

鐵道局指出，台鐵鳳鳴臨時站11月底啟用，台鐵鳳鳴站永久站原係於「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」辦理增設，惟該計畫鳳鳴站預計122年方能通車。

另鐵道局表示，鳳鳴永久站啟用後，臨時站目前規劃保留，不會拆除，並提供地方研商後續活化使用。

▲台鐵鳳鳴站永久站122年通車。（圖／鐵道局提供）

此外，新北市交通局今年6月起，每月辦理鳳鳴臨時站交通整合會議，現階段已於鳳一路增設Ubike站、計程車招呼站以及整合行人動線，包含劃設標線型人行道、增設路口號誌，並於車站啟用後調整周邊道路交通號誌秒數等，另依當地交通運具使用習性，規劃將部分原有汽車停車格改劃設機車停車格。