　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃鐵地下化「增設鳳鳴臨時站」　11月底啟用

▲▼台鐵鳳鳴站臨時站11月底啟用。（圖／鐵道局提供）

▲台鐵鳳鳴站臨時站11月底啟用。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

因應台鐵桃園鐵路地下化工程，台鐵將增設鳳鳴臨時站，總經費約6.1億元，交通部鐵道局表示，台鐵鳳鳴臨時暫將於113年11月底啟用，至於桃鐵地下化鳳鳴永久站預計122年完工通車。

鐵道局北部工程分局副分局長嚴家榮表示，為呼應鳳鳴站早日通車啟用的民意訴求，並服務地方居民、提昇交通便利性、行政院於108年10月24日核定「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫」，總工程經費6.1億元，鳳鳴臨時站即將於113年11月完工後通車啟用，提早提供鶯歌、鳳鳴地區大眾運輸服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為維持鐵路正常營運，並在不影響未來桃地計畫工程、不新增用地及增拆建物條件下，鐵道局表示，鳳鳴臨時站採兩座岸壁式月台，長度220公尺，寬度3公尺，並採跨站式簡易車站。

▲▼台鐵鳳鳴站臨時站11月底啟用。（圖／鐵道局提供）

▲台鐵鳳鳴站臨時站11月底啟用。（圖／鐵道局提供）

鐵道局指出，台鐵鳳鳴臨時站11月底啟用，台鐵鳳鳴站永久站原係於「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」辦理增設，惟該計畫鳳鳴站預計122年方能通車。

另鐵道局表示，鳳鳴永久站啟用後，臨時站目前規劃保留，不會拆除，並提供地方研商後續活化使用。

▲▼台鐵鳳鳴站永久站122年通車。（圖／鐵道局提供）

▲台鐵鳳鳴站永久站122年通車。（圖／鐵道局提供）

此外，新北市交通局今年6月起，每月辦理鳳鳴臨時站交通整合會議，現階段已於鳳一路增設Ubike站、計程車招呼站以及整合行人動線，包含劃設標線型人行道、增設路口號誌，並於車站啟用後調整周邊道路交通號誌秒數等，另依當地交通運具使用習性，規劃將部分原有汽車停車格改劃設機車停車格。

ET快訊
快訊／台中男大生喪命　顱骨骨折、顱內出血亡
王世堅轟長照司態度差應罰站　韓國瑜讚質詢內容「令人感動」
快訊／包商昏倒新北消防局工地　送醫不治
潭美颱風助攻東北季風　雨彈一天比一天強
大逆轉！免費招待18人遊陸涉賄選　獲判無罪
電費飆破1.7萬！她收帳單嚇壞　台電點出「大魔王」
許維恩大姊「49歲身材超狂」！比基尼蜜桃臀激辣
兄弟G3先發出爐！　陳俊秀首度先發

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《默殺》導演柯汶利回母校世新大學　分享商業電影創作歷程

染腸病毒後「指甲脫落」！克沙奇A6型個案暴增　羅一鈞曝3大特徵

單車男「胯下一包」憂染怪病　醫警告：再拖恐壞死

快訊／高雄30日大範圍停水降壓！7區11hrs沒水用　9.9萬戶受影響

桃鐵地下化「增設鳳鳴臨時站」　11月底啟用

社群網路攬客亂象多　觀光署修法：團體旅遊應派專人全程服務

新莊登革熱定序「和新北群聚一致」　潭美來襲慎防疫情反彈

快訊／15:15花蓮秀林規模3.8地震　4縣市有感「最大震度3級」

電費飆破1.7萬！彰化女收帳單嚇壞　台電點出關鍵「大魔王」

超多人不知道！麥當勞APP第1波點數「月底到期」他驚：快去換

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

慶生出遊變成進香團？　戴小蜜蜂扮導遊無違和

《默殺》導演柯汶利回母校世新大學　分享商業電影創作歷程

染腸病毒後「指甲脫落」！克沙奇A6型個案暴增　羅一鈞曝3大特徵

單車男「胯下一包」憂染怪病　醫警告：再拖恐壞死

快訊／高雄30日大範圍停水降壓！7區11hrs沒水用　9.9萬戶受影響

桃鐵地下化「增設鳳鳴臨時站」　11月底啟用

社群網路攬客亂象多　觀光署修法：團體旅遊應派專人全程服務

新莊登革熱定序「和新北群聚一致」　潭美來襲慎防疫情反彈

快訊／15:15花蓮秀林規模3.8地震　4縣市有感「最大震度3級」

電費飆破1.7萬！彰化女收帳單嚇壞　台電點出關鍵「大魔王」

超多人不知道！麥當勞APP第1波點數「月底到期」他驚：快去換

中國70城房價月增數連續12月低於1成　創歷史紀錄

門診「一下子驗到4位」醫示警：有增加趨勢！　4主要症狀曝光

影 ／許智傑大跳24蹲宣戰！　葉元之酸：他是不是壓力很大？

男路邊發現「超開心可愛小白狗」po網　專家嚇：是罕見北極狐

「4線上旅展」1人1350元起！淡水最美飯店住1晚免4千　贈2咖啡套餐

一周只賣兩天老宅甜點店！ 也是電影「翻滾吧！阿信」經典場景

快訊／朝陽科大生車禍亡相驗結果曝！肇事BMW駕駛限制住居

為了4.4萬LV球鞋...輟學少年仔油漆工作不要了　加入詐團幫騙錢

升級5吋大、雙倍厚！漢堡王最新「香辣蟹醬雙層起士華堡」開賣

「區域經濟新商機」論壇暨市調發表會　太思科技等分享實戰經驗

生活熱門新聞

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

代課費、補助全A！無良夫妻助愛女卡校職

潭美颱風南邊過「路徑、雨區一次看」　氣象署：全台風強浪大

29年藥價從49砍剩1.96！百憂解確定退出台灣　11月1日起停止供貨

潭美颱風「各國路徑」曝光！　東半部有強降雨威脅

翻帳單「見1服務」被扣款11年！醫師驚：根本沒在用

玩Pokemon go「1功能」驚覺女友出軌

潭美颱風今晨生成　路徑曝光6區防強降雨

快訊／百憂解不是只退出台灣！藥廠：今年底全球停止生產

潭美颱風威脅明晚變天「強風豪雨熱區曝」　北東高溫剩22度

即／全台「核電歸零」41天！台電回應了

「貪吃版大傑」麥當勞點獵人套餐！店員秒回1句

更多熱門

相關新聞

台鐵新進基層調薪　最新薪資出爐「月領3.6萬到4.3萬起」

台鐵新進基層調薪　最新薪資出爐「月領3.6萬到4.3萬起」

台鐵員工要調薪了，基層最新薪資表也出爐，台鐵公司表示，經交通部和台鐵企業工會協商，基層從業人員薪資將增加1800元至3140元，最基層第11階3.6萬元起，第8階職等4.3萬元起。

高鐵南延為何轉彎陳世凱喊不知道　黃捷：請部長回去加油

高鐵南延為何轉彎陳世凱喊不知道　黃捷：請部長回去加油

台鐵新進員工調薪3千有譜了　陳世凱：行政院即將核定

台鐵新進員工調薪3千有譜了　陳世凱：行政院即將核定

空中鳳城二度招商決標「延12/20」　開幕日面臨展延

空中鳳城二度招商決標「延12/20」　開幕日面臨展延

台鐵汐科站擁擠增出口、月台門　交長：設電動步道專案討論

台鐵汐科站擁擠增出口、月台門　交長：設電動步道專案討論

關鍵字：

台鐵鐵路鳳鳴臨時站交通桃園地下化

讀者迴響

熱門新聞

Albee激烈求歡「前戲都做滿」！男友1句話她秒滅火

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！

21團客放鳥！餐廳怒發文「旅行社喊冤」

女大生摔進垃圾桶　焚化爐尋獲骨骸

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

目睹前男友載新歡卻慘死輪下　單親媽留下8歲孩

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面