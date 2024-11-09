台鐵鳳鳴臨時站拚11月底啟用　交通部履勘14缺失待改善　

▲交通部針對台鐵鳳鳴臨時站履勘。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

因應桃園鐵路地下化計畫，台鐵增設鳳鳴臨時站拚11月底啟用，交通部於今天(11月9日)完成台鐵鳳鳴臨時站履勘，提出14項改善事項，其中8項為營運前須改善事項，包括出站刷卡機後方電源插座易絆倒旅客，以及未設進出標線或地貼，難以區別付費區與非付費區等，完成改善後待交通部核准將可通車營運。

交通部今完成台鐵鳳鳴臨時站履勘作業，包含綜合簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、綜合討論及總結會議。履勘模擬演練情境為鳳鳴站上行月台靠近樓梯處，發生旅客擁擠，突然有一位坐輪椅的旅客，輪椅及旅客均掉落軌道，另一名旅客突然身體不適昏倒在月台上，另月台上的電梯易發生故障，相關緊急應變措施。

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今模擬演練完成後，履勘小組經綜合討論，共提出須改善事項計有14項，其中8項為「營運前須改善事項」、4項為「一般注意改善事項」及2項為「後續建議改善事項」。

▲交通部針對台鐵鳳鳴臨時站履勘。（圖／交通部提供）

其中營運前改善事項包括出站的立桿式驗票機舊有IC卡感應區易造成旅客混淆；未設置進出標線或地貼，難以區別付費區與非付費區；無障礙廁所的開關不靈敏且門上有洞；廁所標示不足，洗手台上方未設置鏡子；出站刷卡機後方電源插座易絆倒旅客；站務室內之站區監視器顯示螢幕尚未移設；第一月台東側北端之北上閉塞號誌機，當列車交會時可能被遮蔽；站外公車站牌尚未更新。

交通部表示，有關「營運前須改善事項」部分，將函請鐵道局、台鐵公司及新北市政府確認辦理完成改善，並俟改善情形報交通部核准後，方得通車營運。

▲交通部針對台鐵鳳鳴臨時站履勘。（圖／交通部提供）

「一般注意改善事項」則請鐵道局及台鐵公司依權責持續辦理改善並自行列管，至「後續建議改善事項」則請鐵道局、台鐵公司及相關單位依權責辦理後續工程或改善設施時參考辦理。

交通部表示，鳳鳴臨時站啟用後，將可提供鶯歌、鳳鳴地區大眾運輸服務，提升當地交通便利性。