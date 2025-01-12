春節登船熱潮！望僕號海上書船首泊台灣　1／17花蓮開放登船

▲由德國「好書共享協會」經營的海上圖書館-望僕號，正在進行全球巡迴之旅，1月16日抵達花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由德國「好書共享協會」經營的海上圖書館-望僕號，正在進行全球巡迴之旅，將於1月16日抵達花蓮港，17日開放登船並停留至2月2日。這艘船以其超過2,000種不同主題的書籍而聞名，涵蓋範圍廣泛，包括科學、藝術、醫學、語言及兒童讀物等，適合各年齡層的讀者。訪客可以在船上選擇心儀的書籍，價格也相當親民，讓每位熱愛閱讀的人都能找到心靈的慰藉。

望僕號目前正在高雄港停留，花蓮場將於1月17日至2月2日在花蓮港14號碼頭開放（位於台肥海洋深層水園區與向日廣場之間），展覽時間為每週三至週一的下午1點到晚上8點30分，最後入場時間為晚上8點，每週二公休。訪客只需支付50元的入場費，其中20元可用於購買書籍，6歲以下及65歲以上的長者免費入場，但仍需事先預約。船上販售望僕號週邊紀念品，也設有咖啡廳，提供冰淇淋、鹹爆米花、飲品等。





由於參觀者眾多，建議規劃前往的朋友提前網路預約，每週一下午6點開放當週三至隔週一的預約，花蓮場將於1月13日下午六點開放預約，預約網址： https://reurl.cc/G5aOoD。

自行駕車，可定位「Doulos Hope Hualien」，請於台肥海洋深層水園區前方右轉，依「花蓮港觀光遊憩碼頭」指標前往；大眾運輸可搭乘太魯閣310線至花蓮觀光漁港下車步行約7分鐘即可到達。



縣長徐榛蔚指出，這場書展不僅是書籍的盛會，更是文化交流的平臺，藉由這樣的國際文化活動，讓更多人來花蓮，親身感受這片土地的熱情與美好，希望花蓮縣境內的學校、機關、團體等都能去觀賞體驗。

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