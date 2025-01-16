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賴清德、韓國瑜閉門喝咖啡　總統府：氣氛溫暖愉快像朋友交換意見

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團團長，赴美出席美國總統當選人川普的就職典禮。賴清德16日上午邀特使團入府喝咖啡，在閉門會談的部分，總統府發言人郭雅慧表示，今天會談現場氣氛非常溫暖愉快，委員們暢所欲言，像是朋友之間的意見交換與分享。

「第60屆美國總統就職典禮」將於今（114）年1月20日（週一）於美國首都華府國會山莊前草坪舉行。我國代表團將由立法院長韓國瑜擔任團長，團員包括跨黨派立法委員柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

賴清德則在16日上午，邀請代表團入府會晤喝咖啡，在閉門會談的部分，郭雅慧會後轉述表示，今天會談現場氣氛非常溫暖愉快，委員們暢所欲言，像是朋友之間的意見交換與分享。

郭雅慧指出，閉門一開始，蕭美琴副總統先以「學姐」身分，分享4年前她以駐美大使身分出席美國總統就職典禮的經驗，副總統也表示，現在的華盛頓比當時更冷，華盛頓現在零下八、九度，加上需要在戶外排隊，因為現場很熱鬧，安檢時間也會很久，在戶外待久了會冷到身體沒有感覺，提醒團員「總統送的暖暖包一定要帶」，寒冷的天氣會是很大的挑戰。

郭雅慧表示，賴清德也非常貼心，記得每一位委員的經歷，也逐一請教大家過去在美國求學或居住的經驗。

郭雅慧說，委員們也有提到自己過去在美國留學的經驗交換，陳冠廷與柯志恩委員都表示，他們之前在美國留學都遇到零下二十幾度的天氣，李彥秀、陳昭姿和葛如鈞，則是在加州陽光普照。委員們也都不約而同提到，希望自己的所學能夠運用在此行，確實深化台美關係。蕭美琴副總統也提到，外交就是多交朋友。

郭雅慧說，賴清德在致詞中，有提到美國眾議院通過「台美避免雙重課稅」協定，獲得眾議院高票通過。今天委員們也都聊起這個話題，認為這項法案對台美企業，雙邊關係很重要。總統表示這展現美國跨黨派對台灣的支持，也期盼代表團此行能夠建立台美新里程碑。

郭雅慧轉述，蕭美琴也提到，台灣從80年代斷交後就一直努力至今，也希望這次如果祝賀團有遇到美國參議員，能夠發揮國會外交的影響力，持續深化台美關係，在外交場合發揮臨門一腳的關鍵作用。陳昭姿委員也特別提到，她是IPAC的共同主席，會捍衛台灣這塊土地的尊嚴及安全，希望總統放心。

郭雅慧指出，最後大家也提到今天立法院持續協商總預算案，王定宇及柯志恩都提到，希望朝野能夠凝聚共識，若委員會審查通過的，就能夠尊重委員會的審查，加快預算審查流程。

郭雅慧說，總統也表達，他相信立法院朝野各委員都很有智慧，能夠面對各種情況，總統也舉他520就職典禮曾說過的，對於相關的法案，有共識的先通過，沒有共識的先多協調溝通。

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

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