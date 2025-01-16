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李彥秀爆和解咖啡閉門對話　賴清德：韓院長要喝咖啡的是柯總召

▲▼總統賴清德致贈紀念品。（圖／翻攝自YouTube／總統府）

▲▼總統賴清德致贈紀念品。（圖／翻攝自YouTube／總統府）

記者崔至雲／台北報導

美國準總統川普即將上任，總統賴清德派立法院長韓國瑜擔任特使，赴美參加川普就職典禮，賴清德今（16日）先與韓國瑜見面喝咖啡。會後，一同與會的李彥秀透露，席間大家氣氛非常好，賴清德也透露，自己擔任過立委也做過行政院長，他了解朝野攻防，他也尊重，過程中賴清德更說，「韓院長要喝咖啡的可能是柯總召」，李彥秀則回「賴總統如果交代下去的話可能咖啡會更好喝」。

川普將於20日就職，韓國瑜將率領朝野7名立委出席，賴清德上午接見代表團成員喝咖啡並進行閉門會談。團員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

會後，李彥秀表示，很開心對於總統交付的任務、台美的關係大家都有很多的溝通，韓國瑜這是第一次代表中華民國出去做祝賀，他們會代表中華民國，並且強調台灣民主的重要性，以及兩岸和平，這幾個重要的原則出去，接下來幾天會與僑界、智庫、國會議員溝通，會把總統交付的任務期待做更多交流。

李彥秀說明，這次產業界最關切的還是川普上任之後稅務的問題，蕭美琴也特別提到，昨天眾議院已經通過台美雙重課稅的協定，現在要送到參議院去，參議院財政委員會有一些意見，但是已經有相當大的進展，台美雙重課稅的議題是外界關切的，也是川普上任後，對台灣影響最大的，但他們一定會針對此議題坐進一步溝通。

對於今日的咖啡會面氣氛如何？李彥秀說，今日喝咖啡氣氛很不錯，席間他們有透露國民黨雖然針對總預算提了3000多案，但是國民黨團今天會花6-8小時做出共識，有需要朝野協商的部分，會再送到朝野協商。

李彥秀也透露賴清德席間說的話，賴說他當過立法委員，也當過行政院長，他非常清楚朝野對預算協商的過程，他非常尊重。喝咖啡的過程中，賴清德還向韓國瑜說，「韓院長要喝咖啡的可能是老總召」，李彥秀則補上一句說，「賴總統如果交代下去的話可能咖啡會更好喝」。

李彥秀說，席間國民黨立委也說，賴清德、韓國瑜下次也可以找柯建銘一起喝咖啡，也希望不只有民進黨立委跟賴清德有便當會，賴清德也可以跟在野黨主席、委員多溝通，為台灣社會的團結，立法行政可以更順暢。

對於在野立委的建議，賴清德是否有正面回應？李彥秀說，因為這次他們是黨團成員不是幹部，他們有提出建議，賴清德也說可以多進來喝喝咖啡，賴清德有提出這樣的善意，在野希望，或許賴清德沒有時間跟黨主席喝咖啡，但是可以透過國是會議聽聽大家意見，希望開啟朝野之間溝通的窗戶，大家多溝通交流，一定會有更大的進展，對於朝野和解一定會有更大幫助。

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