川普上任前夕！　拜登將鬆綁對古巴制裁

▲拜登卸任前計劃鬆綁對古巴的制裁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國官員表示，總統拜登計畫放寬對古巴的制裁，預期此舉將促成哈瓦那釋放政治犯。此一重大政策調整宣布的時間點距離川普（Donald Trump）就職僅剩數天。

綜合外電報導，拜登將撤銷數項川普政府時期的強硬限制措施，包括解除古巴作為「支持恐怖主義國家」的認定，並取消針對與古巴軍方及政府相關人士金融交易的限制。此外，拜登計畫暫停允許個人透過美國法院對古巴索取1959年卡斯楚（Fidel Castro）革命後被沒收的財產。

據美國高層官員透露，這些措施與古巴政府近期與天主教會的談判結果相關，預計古巴將釋放「大量」政治犯。不過，美方未透露具體釋放人數或時間框架。

古巴政府對此尚未回應。2021年7月11日，古巴爆發自卡斯楚革命以來最大規模的抗議，數百名示威者被捕，引發美國、歐盟及國際人權團體的嚴厲批評。拜登的舉措是自川普時期實施的制裁以來，首度在政策上有所鬆動，而這些制裁被認為加劇了古巴的經濟危機。

川普將於1月20日上任，可能試圖重新恢復制裁。川普已表示將對古巴採取強硬態度，並提名來自古巴移民家庭、長期批評古巴政府的魯比歐（Marco Rubio）為國務卿。

拜登在致國會的簡短信函中指出，這些政策調整「符合美國國家利益，並將加速古巴向民主過渡」。