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桃園宣導春節環保祭祀措施　張善政期廟宇綠色轉型

▲桃園宣導春節環保祭祀措施

▲張善政聽取民政局及環境保護局「春節期間環保祭祀與淨零生活宣導」專題報告。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政15日於市政會議，聽取民政局及環境保護局「春節期間環保祭祀與淨零生活宣導」專題報告後表示，過年期間廟宇將舉辦各類祭祀活動，市府除了積極推動環保祭祀措施，也鼓勵各宮廟施放環保鞭炮，在愛護地球的同時，也保護與會人員的身體健康。

張市長指出，每年除了農曆新年外亦有許多重大慶典，因此期望民政局及環保局同仁能從過去廟宇舉辦活動的案例中，篩選並彙整出優良環保措施，廣泛推廣至各宮廟，以柔性勸導方式循序漸進改善本市傳統祭祀活動型態。

▲桃園宣導春節環保祭祀措施

民政局長劉思遠表示，將會持續向本市宗教團體宣導實施「低碳環保祭祀指引」，相關作為包括減少香品、多元代金、紙錢集中燃燒、使用環保金爐及環保禮炮車等，並與各局處橫向聯繫，深入研擬相關方案，透過追蹤輔導宮廟，確實改善違規行為，盼在3月媽祖聖誕時，能針對環保祭祀提出更加完善的規劃並建立環保祭祀範例。

▲桃園宣導春節環保祭祀措施

此外，有關春節施放煙火炮竹之民俗風情，民政局將於1月24日農曆年前邀集各宮廟代表，協商高樓社區全日禁放高空煙火事宜。民政局也表示，桃園市307家登記寺廟中，已有292 家寺廟採行環保祭祀作為，比例高達 95 %。每年減少PM10 5.4 公噸、PM2.5 4.8 公噸，自桃園市低碳環保祭祀指引實施以來，紙錢集中燒已減少約 4,556.53 公噸的二氧化碳排放量。未來民政局也將持續透過跨局處合作研訂宮廟繞境、祭典活動相關作業指引，以符合宗教發展及環境永續。

環保局長陳世偉指出，隨著農曆新年即將到臨，期望市民朋友在「食、衣、住、行、育、樂、購」七大生活領域改變習慣，實踐環保綠生活，以此減少二氧化碳排放量。另外陳局長提到，春節期間放鞭炮屬傳統風俗民情，惟過去仍有民眾在午夜時段於高樓大廈街廓處施放鞭炮，為此環保局已與民政局、消防局及警察局等局處共同研擬方案，盼能夠限制此行為，以免造成市民朋友困擾，相關規定預計於1月24日進行討論及研擬。

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