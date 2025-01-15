男學生先推人「反而被揍狂哭」　老師一問小女生傻眼了！全場狂挺

▲先推人的男同學，反而狂哭。（示意圖／視覺中國CFP）



網搜小組／劉維榛報導

當孩子被欺負時，家長會如何教育孩子呢？一名男網友透露，一名小女生被男同學推了一下，隨即還擊一拳打在對方鼻子上，導致男同學痛得狂哭，事後老師上前詢問她「為何揍人？」小女生回應，是媽媽教她的，萬一被欺負，「就要直接把對方打到他再也不敢」，該故事引發大票家長驚呆了。

一名男網友在Threads表示，最近聽到一位老師聊起班上有小朋友打架，先動手的男同學反而狂哭，「小男生推了一下女生後，那個女生直接一拳灌在那個男生鼻子上。」

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老師急忙上前關心狀況，並詢問「妹妹，妳怎麼會這樣揍人呢？」而女同學一臉認真解釋，「我馬麻說，第一次被欺負...就要直接把對方打到他再也不敢」，這個答案讓原PO不禁驚呼，「...好猛！」

許多人也感嘆，從小被教導暴力不能解決問題，因此只能無奈隱忍，「我小時候被欺負，我媽叫我原諒對方...功德不是這樣做的」、「我家人小時候也跟我說，如果你被欺負，都不還手，也不出聲，後面，就會無止盡的被欺負」。

對此，許多人認為適當的保護自己，才能避免被同儕霸凌，「這母親教得好，別說什麼以暴制暴不對，不對的從來都是...會無故欺負與霸凌的人」、「我也這樣教我女兒，但我女兒沒動手」、「不鼓勵傷害人，但一定要會自保」、「支持妹妹一票，這樣保證以後沒有誰會欺負她」、「我爸也是這樣教我，還跟我說了要瞄準哪些部分」、「不可以主動欺負人，但是受了欺負必須還擊並且打贏，這是我一直教我女兒的」、「不欺負別人，但絕對不可以被欺負，一定要還手， 因為這次沒還手絕對有下次」、「遭受不法侵害的當下，使出合乎情理保護自己的行為屬正當防衛」。

本文獲原PO授權

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