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「班班有鮮乳」喊卡！家長學生錯愕　藍委盼續行

▲▼國民黨立法院黨團 召開 中央補助地方執行 班班喝鮮乳別跳票 記者會 王育敏 萬美玲 張嘉郡 李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）


▲國民黨立法院黨團召開「中央補助地方執行 班班喝鮮乳別跳票」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院在去年宣布，下學期起停辦「班班有鮮乳」。國民黨團今（14日）上午召開記者會呼籲賴政府，不能因跨部會溝通出了問題而停辦，中央應該下放權力給地方政府因地制宜來執行，或可利用團膳、超商系統來減輕老師負擔，讓對孩子好的政策，能繼續實施下去。

教育文化委員會召委萬美玲表示，過去，當政府決定要推動「班班有鮮乳」政策時，在野立委就一再提醒草率上路會遇到很多問題，果不其然，班班有鮮乳政策一上路就亂象叢生。主要原因在於，老師工作非常沉重，無論在壓力或體力上都難以負荷「班班有鮮乳」，最後淪為搬運工；縱使老師們都願意擔任搬運工，但是在鮮乳運送缺乏冷鏈設備，學校也無專業冷藏設備，甚至沒有擺放鮮乳空間，導致各校亂象叢生。

萬美玲指出，當國民黨立委提出學校現場窒礙難行後，行政院非但沒有解決問題，反而直接取消對孩子的承諾，造成孩子與家長一片錯愕。萬美玲說，現在國內有133.5萬名學童，從行政院、教育部到農業部，都失信於百萬學童，在身教與言教上做了最壞的示範。此外，國內有2,624所國小與幼兒園，政府不思解決問題，直接停掉鮮乳，根本是本末倒置。

萬美玲指出，農業部一般性補助款預算經費七億元，這是給孩子喝鮮奶的預算，結果預算通過第二天居然喊停，這根本是政府最大的欺騙和謊言。如果將這筆預算給各縣市政府自行「因地制宜」，或是委請營養午餐團膳業者處理，國民黨團主張「班班有鮮乳」的政策，還是必須讓孩子喝到鮮奶，如何執行？可以稍做調整，國民黨團不希望政府的政策跳票，成為對孩子最壞的負面教材。

▲▼國民黨立法院黨團 召開 中央補助地方執行 班班喝鮮乳別跳票 記者會 王育敏 萬美玲 張嘉郡 李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委王育敏強調，「班班有鮮乳」不能朝令夕改、因噎廢食，許多孩子與家長還是希望「班班有鮮乳」的政策能夠延續。根據國民健康署的調查，7-12歲孩子有高達8成每天攝取牛奶的量不足，一般弱勢孩子更因為家庭經濟問題，更難購買鮮奶，「班班有鮮乳」成了他們額外補充品。從孩童健康與發展的角度來看，「班班有鮮乳」應該要繼續推動。

立委張嘉郡表示，農業部本該創造雙贏，在預算編好後，除了照顧酪農，也能讓全國孩童都能喝到鮮乳。卻沒想到農業部居然失能，急轉彎取消「班班有鮮乳」政策。為了孩子的健康，無論是農業部還是教育部，應該聽聽學童、家長的聲音，拿出魄力與決心，不要造成對孩子與酪農的雙重背叛。

張嘉郡呼籲行政院、農業部和教育部，好好審視各界所提出的解決意見，例如鮮乳券等，不可將「班班有鮮乳」的預算，變成協助酪農轉型經費，而酪農也認為，「班班有鮮乳」酪農才會有生路。呼籲行政院要拿出決心，恢復「班班有鮮乳」政策。

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