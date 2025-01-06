女友被嫌唱歌走音！　英男子「一拳打死路人」遭判終身監禁

▲英國威爾斯一名男子因為不滿酒吧常客抱怨他女友「唱歌走調」，竟趁這位64歲的客人離開酒吧返家時，在馬路上從後方朝他後腦杓打了狠狠一拳，導致對方不治身亡。（圖／翻攝X／SouthWalesPolice）



圖文／CTWANT

2024年5月，英國威爾斯地區一處酒吧發生了一起匪夷所思的暴力攻擊致死事件。一名男子因為不滿酒吧常客抱怨他女友「唱歌走調」，竟趁這位64歲的客人離開酒吧返家時，在馬路上從後方朝他後腦杓打了狠狠一拳。這名常客隨即倒地不起，送醫經過4週的搶救依然回天乏術。本案近日宣判，這名鑄下大錯的男子被判終身監禁，而不斷為他的暴行遮掩的女友，也因此被判2年有期徒刑。

據《每日郵報》報導，2024年5月，39歲男子庫柏（Christopher Cooper）與64歲的伊凡同在戈賽農（Gorseinon）鎮的車站酒吧內喝酒，當晚21點45分左右，伊凡斯打算離開酒吧，但當他剛走出酒吧，庫柏突然從酒吧裡衝出，狠狠一拳打在他後腦，隨即逃逸無蹤。而遭到攻擊的伊凡立刻向前撲倒，撞到牆上，隨即滑落地面、陷入昏迷。

事後，伊凡被緊急送醫治療，但在醫院經過4週的搶救，仍在2024年6月26日宣告回天乏術。

然而當警方調查這起事件時，發現這場襲擊的起因，僅僅是因為庫柏54歲的女友弗朗西絲（Tracy Francis）在酒吧唱歌時，伊凡抱怨了一句「她唱歌走調了」。

在接受警方訊問時，庫柏否認自己蓄意殺人，只肯承認「過失殺人」。對於自己的舉動，庫柏宣稱對方曾在女友唱歌時，嫌棄她「唱得太差勁」，並且威脅要用玻璃杯砸她。而庫柏的女友弗朗西絲也為男友的說法作證。

然而，檢方發現庫柏在行兇後，他與女友2人立刻逃跑，而且在弗朗西絲意識到男友的行徑造成嚴重的後果後，還積極替庫柏整理衣物、訂購飯店，多方協助庫柏逃避警方追捕，因此不採信2人的說法。

法官則表示，弗朗西絲明顯被庫柏「沖昏了腦袋」，導致她在審判過程中「不斷說謊」。

最終，法官認為正當壯年的庫柏，從64歲受害者背後「懦弱地發動襲擊」，十分惡劣，且在事後毫無悔意，因此以謀殺罪名將他判處以終身監禁，最低刑期為16年。而庫柏的女友弗朗西絲也因為協助犯罪，被判入獄2年。

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