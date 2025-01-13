5歲童尿褲遭老師掌摑　教育局稽查抓包違規營業：最重罰90萬





▲新北教育局稽查補習班不當管教案件，發現補習班涉違規提供教保服務，最重開罰90萬。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市某美語補習班家長向媒體投訴，5 歲女兒疑似因身體不適尿褲子，被老師帶到女廁打巴掌，家長反映後，該名老師辯稱是協助換褲子的時候不慎打到臉，家長不滿每學期要付5萬多元學費，老師竟如此沒有耐心。新北教育局表示，今已到補習班稽查，若查證屬實最重開罰60萬元，另查出該補習班涉違規提供教保服務，最重可裁罰30萬元。

新北市某美語補習班遭家長投訴，每學期要繳5萬多元學費，老師教學卻相當沒有耐心，女兒因為身體不舒服尿褲子，就被老師帶到廁所打巴掌。新北教育局今到該補習班稽查發現，該補習班除了疑似不當管教案件外，因正式立案的幼兒園，依規定不得提供教保服務，另涉違規提供教保服務。

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新北教育局表示，接獲通報後，今立即到班稽查，補習班回應「教師協助學童穿褲子時不慎揮到臉部」，並無蓄意傷害學生。教育局嚴正要求補習班加強管理員工與落實正向管教，相關資料將移請社會局依兒少法查處。

教育局強調，體罰絕對零容忍，倘查證屬實，將由社會局依兒童及少年福利與權益保障法處行為人最重60萬以下罰鍰。後續教育局將依補習及進修教育法進行不適任人員認定，若經認定最重處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

教育局指出，今天稽查查獲班內有廚房、餐點表、潔牙用具及棉被等設備及用品，疑似未經許可進行教保服務，補習班人員表示為家長要求代訂外食、要求孩子實施潔牙，補習班未提供餐點及午休等教保服務。

教育局已要求補習班提供監視器畫面以釐清是否確未提供教保服務，倘查證確有未經許可設立進行教保服務情形，教育局將依據幼兒教育及照顧法最重裁罰30萬元。