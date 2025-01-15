慈濟壁畫畫家互噴！陳欽明稱 「上人不想花這麼多錢」　李健儀斥狡辯

▲嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」爆出抄襲風波，陳欽明澄清堅稱自己並未侵權，只是翻製成壁畫。（圖／翻攝臉書粉專「大林慈濟醫院」）

圖文／鏡週刊

嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」盜圖爭議持續發酵，陳欽明日前在臉書發文，將爭議矛頭指向證嚴法師，聲稱證嚴法師表示「不想花這麼多的錢在一幅壁畫上」，因此承接這項工作，沒想到引發後續問題。然而，李健儀對此回應，強調陳欽明在作品上落款「陳欽明恭繪」的事實，才是最直接的抄襲證據，並認為陳欽明的說法並無法自圓其說。

陳欽明在文中透露，自己與原創畫家李健儀不僅是超過半世紀的好友，李健儀的2個兒子也是自己學生。一位學生家長擔任慈濟榮譽董事的師姐，同時也是壁畫籌備委員會成員之一，向證嚴上人推薦他參與壁畫，她提到上人考量到壁畫造價過高，「不想花這麼多的錢在一幅壁畫上」，並決定暫時擱置相關事宜，希望他提供一個「合理」的報價。

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陳欽明強調，他當時純粹是希望台灣能擁有媲美歐洲教堂的壁畫作品，並藉此機會實踐所學。否認自己從中獲取高報酬，只是希望事情能圓滿落幕。然而，近期出現的錯誤訊息讓他不得不站出來澄清，他無奈表示自己將原畫臨摹翻製成壁畫，否認侵犯李健儀的「創作人格權」，原先有意獨立創作，「但是上人和壁畫籌備委員會的委員們都很考慮到李教授曾經為原畫油畫付出的時間和勞力，所以以七位數非常高的價錢買下這幅原畫的所有權，然後希望我能按照這幅畫去製作壁畫」，重申自己首度臨摹壁畫，事後還逢人就解釋李健儀才是原創者。

另外，陳欽明否認曾聘請李健儀擔任助理，也未拒絕其協助，陳欽明指出，自己長期旅居歐洲，曾參與馬德里市政府的大型壁畫工程，對壁畫材料及工法瞭若指掌，質疑李教授是否真正了解壁畫的複雜製作過程。他也指出這幅46平方公尺的大壁畫需要高度專注度，為了避免外界干擾，特地以布幕遮蔽，最後獨力完成。他解釋由於李教授在壁畫方面的經驗相對有限，他的加入反而會分散自己的注意力。

對於陳欽明的發文，李健儀嚴厲駁斥，認為對方只是宣傳自己的技法，文章充滿了狡辯，企圖模糊焦點，但壁畫上清楚標示「陳欽明恭繪」，足以證明就是赤裸裸的抄襲行為，強調：「陳欽明只要不落款其名，就不需要到處講李健儀才是原創者」，並表示通篇文章與事實有相當大的出入。



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