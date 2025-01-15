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ChatGPT新功能上線！進軍科技助手市場　讓AI幫排程完成任務

OpenAI最近推出了ChatGPT的新功能「任務」（Tasks），讓付費用戶能夠為 ChatGPT設定排程任務，包括提醒和重複性的請求。（示意圖，pexels）

▲OpenAI最近推出了ChatGPT的新功能「任務」（Tasks），讓付費用戶能夠為 ChatGPT設定排程任務，包括提醒和重複性的請求。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

OpenAI最近推出了ChatGPT的新功能「任務」（Tasks），讓付費用戶能夠為 ChatGPT設定排程任務，包括提醒和重複性的請求。這項功能目前在 ChatGPT Plus、Pro和Team計劃的用戶中推出，將有機會擴展到更多用戶。

 「任務」功能讓 ChatGPT 能夠執行特定的操作，例如設定提醒，像是「請在6個月後提醒我護照到期」或「每天早上7點給我天氣報告」。（翻攝OpenAI官網）

▲「任務」功能讓 ChatGPT 能夠執行特定的操作，例如設定提醒，像是「請在6個月後提醒我護照到期」或「每天早上7點給我天氣報告」。（圖／翻攝OpenAI官網）

「任務」功能讓 ChatGPT 能夠執行特定的操作，例如設定提醒，像是「請在6個月後提醒我護照到期」或「每天早上7點給我天氣報告」。此外，使用者也可以設定週期性任務，例如「每週五給我一個根據當地天氣與位置的週末計劃」或「每天早上7點給我一個新聞簡報」。

這項新功能顯示出 OpenAI 在打造更具自主能力的 AI 助手方面的努力，這種能力通常被稱為「代理性 AI」（agentic AI）。OpenAI CEO阿特曼（Sam Altman）曾表示，2025 年將是代理性 AI 的重要一年，甚至預言這些AI 可能會「進入職場」。目前，ChatGPT 的任務功能仍處於較簡單的階段，但它讓使用者能夠設定提醒，這是傳統數位助手（如Siri 或 Google Assistant）早已具備的功能。不過，ChatGPT 的任務功能加入了更多的智能與獨特性，使其在某些領域上超越了過去的數位助手。

要使用這項功能，用戶只需在 ChatGPT 的模型選單中選擇「4o with scheduled tasks」模式，然後告訴 ChatGPT希望完成的任務及時間。系統也可能根據對話內容主動建議任務，但使用者需要明確批准這些建議才能創建任務。所有任務都可以在聊天中直接管理，或透過新的「任務」管理頁面（目前僅限網頁版）來修改或取消已設定的任務。

儘管排程功能是數位助手的常見功能，但這是ChatGPT功能的一大轉變。在此之前，ChatGPT主要只處理即時請求，而非處理長期計劃或未來的任務。加入任務功能代表OpenAI擴展ChatGPT的角色，進入傳統數位助手的領域，讓其不僅僅是一個對話工具。

雖然 ChatGPT 的任務功能目前僅對付費用戶開放，但 OpenAI 可能會在未來將此功能推出給免費用戶，並根據用戶反饋進行調整。然而，目前尚未明確表示這項功能是否會在免費版本中推出。


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