回歸當第一千金　伊凡卡坦言厭惡政治、總統老爸很孤獨

▲伊凡卡登上Podcast節目《The Skinny Confidential》，分享生活與家庭現況。（圖／翻攝The Skinny Confidential YT頻道）

圖文／鏡週刊

美國候任總統川普（Donald Trump）將於當地時間20日迎來第二任總統就職典禮，長女伊凡卡（Ivanka Trump）將重回「第一千金」頭銜。不過，伊凡卡近日受訪，再次強調「厭惡政治」，這次她不再參與政治核心工作，將把重心放在家庭和個人生活上，以全新的方式支持父親。

43歲的伊凡卡近日登上Podcast節目《The Skinny Confidential》，表示自己不會在父親的第二任總統任內擔任任何政治職務。在父親第一任期時，她與丈夫賈德庫什納（Jared Kushner）共同擔任白宮高級顧問，回憶當時經歷，她說：「我熱愛政策和影響力，但我討厭政治，遺憾的是，這兩者密不可分。」更形容政治為「黑暗且負面的行業」。

伊凡卡還提到，美國總統是一個極為孤獨的職位，「作為總統，你每天都需要做出重大決定，周圍的人往往只關注交易的關係，這是一個非常孤獨的高位。」

▲伊凡卡在川普的總統第一任期擔任白宮高級顧問，父女經常如影隨形。（圖／翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡與丈夫庫什納育有1女2子，一家五口相當亮眼。（圖／翻攝ivankatrump IG）

儘管不再涉入政治核心，伊凡卡表示，作為女兒，她仍會全力支持父親，但會傾向出於家庭層面，來減輕父親的壓力，例如陪他一起看電影、看體育比賽，讓父親在繁忙中有放鬆的時候。伊凡卡說：「現在有一支更專業的圍繞在他身邊，我可以退居後方，以女兒的身份陪伴他。」

伊凡卡與庫什納育有1女2子，她在訪談中分享，一家人一起學習柔道，這個興趣是由13歲女兒阿拉貝拉（Arabella）發起，一開始是為了防身，後來變成家庭的共同嗜好，一家人變得更緊密。她認為，柔道不僅能段練身體，還能帶來深刻的哲學啟發，形容柔道是「三維的國際象棋」。

再談到老爸的總統第二任期，伊凡卡相當樂觀，希望自己能在政策之外發揮更大的作用，同時保持對家庭的專注。她說：「這將是偉大的4年，我期待能以更個人化的方式為父親提供支持。」



更多鏡週刊報導

曾訕笑川普！ 女星將登美國總統就職典禮表演

川普13歲孫女「長大了」 伊凡卡耶誕節送福利！遠離政治放飛自我

川普17歲孫女曝迷戀對象臉紅了！ 總統爺爺「1句話」讓她超尷尬