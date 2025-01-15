凱特王妃宣布癌症緩解　重返醫院擁抱癌友：這真的很難

▲凱特王妃重返醫院，與癌友交流。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）去年1月接受腹部手術後發現罹癌，經歷9個月化療，直到年底才逐步回歸執行王室公務。她昨（14日）重返接受治療的皇家馬斯登醫院（Royal Marsden Hospital），與癌友們見面，並透露自己的癌症已緩解，目前她正適應新常態，持續專注恢復身體健康。

凱特王妃昨在官方社群網站發文，表達對皇家馬斯登醫院的感謝，感謝醫護人員在過去一年對她的細心照料，她說：「我也衷心感謝那些在這段旅程中，默默陪伴我和威廉的人。你們的支持讓我們無比感激，我們無以為報。作為一名患者，我收到的關懷和建議實在是無與倫比。」

凱特寫道：「現在能夠進入癌症緩解期，我感到如釋重負，並將繼續專注於康復。對任何經歷過癌症的人來說，適應新的生活方式需要時間。然而，我對未來一年充滿期待，還有許多值得期盼的事情。感謝大家一直以來的支持。」

▲凱特王妃回到醫院，為癌友們打氣。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特與患者們交流。（翻攝X@royalmarsden）

根據《BBC》報導，凱特昨在醫院與癌友們交流，她坦言：「真的很不容易……這是巨大的衝擊。所有人都告訴我要保持積極的心態，因為這真的很重要。」她也表示，雖然治療結束，生活似乎回到正常，但實際上，適應新常態依舊是極大的挑戰。

訪問期間，一名叫蒂娜阿杜穆（Tina Adumou）的母親，因為19歲女兒正在加護病房接受治療而落淚，凱特王妃擁抱她，安慰道：「妳的女兒正在最好的地方接受治療。」她也難掩情緒說：「對不起，我希望能為妳做更多。希望我的到來能表達對這裡所有人的支持，無論是辛勤工作的醫護人員還是努力對抗病魔的患者。請相信隧道的盡頭有光明，妳一定能戰勝這一切。」

▲凱特王妃氣色看起來不錯。（翻攝X@royalmarsden）

▲凱特王妃氣色看起來不錯。（翻攝X@RoyallyBelle_）

▲凱特王妃在醫院受到歡迎。（翻攝X@RoyallyBelle_）

此外，凱特與夫婿威廉王子（Prince William）成為皇家馬斯登醫院的聯合贊助人，該醫院創立於1851年，每年治療近5萬9,000名患者，已故的黛安娜王妃曾經擔任贊助人。凱特表示，希望透過支持醫學研究、臨床治療，推廣對患者和家屬的全面關懷，以拯救更多的生命，改變所有受癌症影響人們的經歷。



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