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南非政府打擊非法採礦出事了！　至少109死、500人受困

南非政府封鎖非法採礦礦坑，卻傳出悲劇。（翻攝自 Al Jazeera English YouTube頻道）

▲南非政府封鎖非法採礦礦坑，卻傳出悲劇。（圖／翻攝自 Al Jazeera English YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

南非的非法採礦情形相當嚴重，每年損失超過10億美元（約330億新台幣）。而南非政府在去年11月封鎖了西北方的一處廢棄礦場，中斷了礦工的糧食和水源，孰料卻釀成悲劇，現在傳出至少有109名礦工喪生、500人受困，目前救援行動仍持續中。

 礦坑內的屍體全用塑膠布包裹著，散著濃烈氣味。（翻攝自 Al Jazeera English YouTube頻道）

▲礦坑內的屍體全用塑膠布包裹著，散著濃烈氣味。（圖／翻攝自 Al Jazeera English YouTube頻道）

根據《CNN》報導，南非警方指出截至當地週二晚間，至少有51具屍體和66名倖存者已從廢棄的礦井中被救出，但還有更多人被困在裡面。不過，礦業活動組織負責人姆班古拉（Mehack Mbangula）對礦井內有多少人的估計和警方不同。他表示，估計還有500人被困在廢棄礦坑。

姆班古拉指出，這些人可能死於飢餓和脫水。他說，數公里深的井內情況正在持續惡化。姆班古拉更提供一段駭人的影片，從約156公里深的礦井中，有多具屍體用塑膠布包裹；一名倖存的礦工寫信求援，「請帶我們出去，請幫助我們，如果沒辦法，請給我們食物，因為有人死了。我們已經有109人死亡，我們需要塑膠來包裹他們，氣味太重了，我們無法忍受這種氣味。」

當時警方切斷這些礦工的糧食，自稱是對非法採礦業的打擊，但社區團體和南非工會聯合會（SAFTU）就大力批評，表示此舉是「報復性的」，很有可能「以悲劇告終」。果不其然現在傳出已有百人死亡。

隨著越來越多死訊傳出和輿論壓力，南非當局開始規劃救援行動，南非人權委員會（SAHRC）也正在調查警方做法是否不當。


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