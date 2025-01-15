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兩岸故宮同迎百周年　國台辦：民進黨當局別拿祖宗遺產數典忘祖

▲▼北京故宮博物院。（圖／記者陳冠宇攝）

▲北京故宮博物院。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

兩岸故宮今年都迎接建院百周年，對於北京故宮與台北故宮是否可能就此進行合作，大陸國台辦今（15）日表示「樂見」，但是也強調，「民進黨當局」對歷史文化要有正確的認知，「不要拿著祖宗的遺產數典忘祖」。

1925年10月10日，故宮博物院於北京正式成立，後歷經對日抗戰的遷運，再因國共內戰而將文物運往台灣，1965年故宮新館在台北外雙溪落成揭幕，自此形成兩岸都有故宮的現況。

在今日的國台辦例行記者會上，有媒體提問，今年是故宮博物院成立100周年，北京故宮今年院慶規劃裡面，有沒有跟台北故宮接觸甚至合作的可能？

對此，國台辦發言人陳斌華回應稱，北京故宮和台北故宮同根同源，是血脈相連的整體，是兩岸同屬一個國家、一個民族的文化歷史印證。

陳斌華接著說，兩岸故宮所典藏的國寶文物是中華文明的結晶，是中國悠久歷史和燦爛文化的傳承，承載著兩岸割捨不斷的文化血脈和歷史紐帶，凝聚著海內外中華兒女共同的人文情懷。

陳斌華強調，大陸樂見北京故宮與台北故宮開展交流合作，共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，「但是我們也要正告民進黨當局，對歷史文化要有正確的認知，不要拿著祖宗的遺產數典忘祖」。

另有媒體詢問，今年大陸是否可能重啟陸生赴台灣就讀學位？陳斌華提到，大陸一直致力於為在大陸大專院校就讀的台灣學生，提供與大陸學生同等待遇，在就醫、實習、就業等方面提供支持和保障。

但是陳斌華強調，民進黨當局一方面說希望大陸開放陸生去台灣就讀，實際上對在台陸生設置不合理的限制，給予不公平的對待。

他反問，「面對這種種歧視的限制，和民進黨當局的惡劣態度，大陸家長能夠放心讓孩子赴台讀書嗎？大陸學生赴台就讀的意願可能不受影響嗎？」

陳斌華接著呼籲，民進黨當局應盡快停止政治操弄，切實保障在台陸生權益，這才是真正的善意。

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