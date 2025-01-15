新年伊始　國台辦：推進兩岸關係向前發展

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

新年伊始，大陸國台辦今（15）日召開2025年首場例行記者會，發言人陳斌華表示，新的一年，大陸將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，並將持續擴大兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，不斷增進理解認同，推動兩岸關係向前發展。

在15日上午的記者會上，陳斌華於媒體提問前主動提及去年大陸對台工作，以及對今年的兩岸關係提出展望。回顧2024年，他表示，兩岸交流合作持續擴大，大陸努力打破阻撓限制，持續推動全面恢復兩岸「三通」和各領域交流合作，推動兩岸同胞共同傳承弘揚中華文化。推動大陸高校師生團赴台。

其次，他表示，大陸秉持「兩岸一家親」理念，落實台胞台企同等待遇。《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》持續貫徹落實，閩台融合發展取得新進展、新成效。

接著，陳斌華提到，大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決有力開展反分裂、反干涉鬥爭，相繼開展「聯合利劍—2024A」和「聯合利劍—2024B」演習、發布實施懲獨22條、公布新一批「台獨」頑固分子名單；維護聯大第2758號決議權威，鞏固擴大國際社會堅持一個中國原則的格局。

2025年新年前夕，中共中央總書記習近平發表新年賀詞時強調，「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

對此，陳斌華說，新的一年，大陸將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，「廣泛團結台灣同胞共同推動兩岸關係向前發展，推進祖國統一進程」。

陳斌華稱，「希望廣大台灣同胞增強做堂堂正正中國人的民族自信，同我們一道為中國式現代化建設挺膺擔當，為實現祖國完全統一添磚加瓦，共創中華民族偉大復興的美好未來。」

另對國台辦主任宋濤日前發表新年寄語，陳斌華說，內容表明大陸將繼續堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂和外來干涉，持續擴大兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，「不斷增進理解認同，推動兩岸關係向前發展，推進祖國統一進程」。