直擊北京故宮北院區！　建成後擔當文物修復重責大任

▲北京故宮北院區正在建設中。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／北京報導

兩岸同慶故宮建院百周年之際，北京故宮正建設北院區，預計今年10月份竣工。《東森新媒體ETtoday》近日直擊該院址，可見現場聳立多個施工吊臂，建築工人忙進忙出；儘管主建築被施工圍籬包圍，仍可看出「金瓦重簷」的雛型。未來，這裡在故宮文物的展覽與修復方面將扮演重要角色。

《東森新媒體ETtoday》記者近日探訪位於北京西五環外的北院區，從北京市區一環內出發，驅車大約需要一小時才能抵達；沿途，高樓大廈逐漸消逝，取而代之的是一望無際的郊區風光。北院區依傍著南沙河，附近多是素地，有利於整體配套發展的規劃。

▲北京故宮北院區由中國建築承建。

北院區的施工大門寫著「中國建築第八工程局承建故宮博物院北院區項目（二標段）」，並附有完工後的示意圖。中國建築是大陸國務院國資委管理的央企，於2024年《財富》世界500強中排名第14名。

現場可見主建築區域至少有五座大型吊臂，另有多輛挖土機整備著外圍的土地，記者還剛好碰上一台預拌混凝土車緩緩駛入院區。中午時分，許多工人身著工作服、頭戴安全帽，走出院區準備就餐，目測規模至少30人。種種跡象顯示，北院區建設正在加緊進行中。

北院區延續紫禁城建築風格，營造出紅牆金瓦重簷的經典效果。儘管主建築被大面積的施工圍籬包圍，較難一窺當前的實際施工進度，不過仍然可以看到宮殿式建築的「金頂」雛型。

▼外圍有多輛挖土機進行整地。

北京故宮博物院佔地面積達72萬平方公尺，有大小宮殿70多座，而建築本身也是文物，許多宮殿空間不適合作為展廳，因此雖然擁有超過186萬件館藏文物，但每年展覽文物數量不到1萬件。

據北京故宮副院長都海江此前指出，北院區落成啟用之後，每年展覽的文物可以達到2至3萬件。此外，提供文物更好儲存條件的同時，也可以釋放宮內被辦公與文物占用的空間。

另外，許多書畫紡織品文物急需保護與修復，北院區建成後，能擴大修復空間，以利於現代科技的運用，並加快文物修復的速度與數量。在北院區的開放空間中，甚至有機會讓民眾看到修復文物的技藝。

▼一台預拌混凝土車緩緩駛入北院區。