陸國台辦一連六問「民進黨的假民主」　痛批賴清德煽動兩岸對抗

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德今年首上任元旦談話，談及中俄、北韓與伊朗威脅國際秩序，台灣必須堅守民主與世界交朋友，確保和平發展。大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日再次痛批賴清德老調重彈「民主對抗威權」，並且一連六問民進黨口中稱的民主，只是為「台獨」服務的假民主。

陳斌華指出，賴清德在講話中繼續鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗；編造「民主對抗威權」虛假敘事，企圖蠱惑台灣民眾，誤導國際輿論，只會升高兩岸對立對抗。

陳斌華表示，「這種伎倆欺騙不了人，也絕對不會得逞。賴清德一再重彈『民主對抗威權』的老調，一再打著『民主自由』的幌子戕害民主。」

接著，陳斌華一連六問，「濫用行政和司法資源，公然迫害主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，這算什麼民主？大搞『綠色恐怖』，煽動民粹、撕裂社會，這算什麼民主？罔顧民意、漠視民利，粗暴剝奪台灣民眾參與兩岸交流合作的正當權益，這算什麼民主？操控媒體，豢養網軍，鉗制輿論，肆意打壓異己，製造『寒蟬效應』，這算什麼民主？揮霍百姓納稅錢，無底線『賣台』，這算什麼民主？自編自導認知戰鬧劇，製造『信息繭房』，誤導輿論，煽動『反中抗中』，這算什麼民主？」

陳斌華總結痛批，「一言以蔽之，民進黨口中『民主』，就是民進黨作主，為『台獨』服務的假民主。「台獨」勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是導致兩岸關係緊張、破壞台海和平穩定的禍根亂源。「對此，我們半步不退讓，懲『獨』打『獨』一步不停歇。」

最後，陳斌華強調，「台獨」是絕路，統一是出路。希望廣大台灣同胞從民族大義和自身福祉出發，與我們同心同向，堅決反對「台獨」挑釁和外來干涉，共同維護台海和平穩定，共同促進兩岸交流合作，共同創造兩岸關係和民族復興的美好未來。