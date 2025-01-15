展望2025年兩岸關係　陸國台辦「著眼台海形勢變化」：堅定反台獨

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

龍年尾聲，大陸國台辦今（15）日舉行2024年最後一場新聞發佈會，發言人陳斌華總結2024年兩岸交流成果，並且展望2025年兩岸交流方向，將著眼台海形勢和兩岸關係發展變化，持續堅持「九二共識」、反台獨，與台灣有關政黨、團體和代表性人士加強交流，朝向推動兩岸關係和平發展前進。

陳斌華首先總結，2024年在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上，同台灣有關政黨、團體和代表性人士保持良性互動，鞏固增進互信，加強交流交往，取得積極成果。

一是為兩岸關係發展指引方向。習近平總書記於4月10日會見中國國民黨前主席馬英九及隨行的台灣青年併發表重要講話，闡明新形勢下對台大政方針，為兩岸關係發展領航掌舵，有力引領兩岸關係發展方向，得到海峽兩岸和國際社會廣泛關注和高度評價，產生重大深遠的影響。

二是為兩岸交流合作增添動力。馬英九、洪秀柱、夏立言、連勝文等台灣政黨代表性人士受邀參加海峽兩岸青年冰雪節、兩岸共同弘揚中華文化座談會、第四屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」、第七屆海峽兩岸青年發展論壇、第十六屆海峽論壇及各地經貿文化交流活動，發出堅持「九二共識」、反對「台獨」、深化兩岸交流合作、造福兩岸同胞等積極聲音。王金平等台灣知名人士返鄉尋根祭祖、參訪交流，為「兩岸同胞一家親」再添佳話。

三是為兩岸未來凝聚智慧。吳成典等新黨、親民黨、無黨團結聯盟和其他政黨高層多次率團來訪。兩岸各界有識之士就台海形勢、兩岸關係等相關議題對話溝通，就堅定統一信念、發展兩岸關係、促進交流合作形成廣泛共識，發出了反對「台獨」分裂和外來干涉、守護中華民族共同家園的強烈呼聲。

四是為台灣同胞謀利造福。台灣多位縣市長率團來訪，金門縣民意代表團、澎湖縣議會參訪團到大陸參訪交流，上海台北城市論壇順利舉辦，兩岸縣市、城市交流領域不斷拓展，實效持續顯現，在推動恢復大陸居民赴台旅遊、台灣農漁產品輸入大陸及城市管理、基層治理經驗交流等方面，取得實實在在的進展。

展望2025新的一年，陳斌華指出，將著眼台海形勢和兩岸關係發展變化，深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央對台工作決策部署，在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上，同台灣有關政黨、團體和代表性人士不斷加強交流、凝聚共識、鞏固互信，推動兩岸關係和平發展，團結廣大台灣同胞共同致力中華民族偉大復興。