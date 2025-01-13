雲林麥寮肉鵝場爆發H5N1！　動防所撲殺402隻肉鵝、列管12禽場

▲雲林肉鵝場爆發H5N1，撲殺402隻。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇、莊智勝／雲林報導

雲林縣爆發禽流感！動植物防疫所9日接獲麥寮鄉一家肉鵝場主動通報，場內鵝隻出現異常死亡，立即派員前往現場勘查採樣，並於今(13日)確診為H5N1（亞型高病原性禽流感），立即撲殺肉鵝402隻，並督導業者完成清潔及消毒作業，同時將鄰近12場禽場列管，並於近日進行採樣，確認疫情是否有傳播疑慮。

動植物防疫所指出，該案肉鵝場距離其他禽場至少5、6公里，病毒傳播的可能性低，但保險起見仍將鄰近禽場列管，並將於近日採樣。初步了解，該肉鵝場爆發疫情，疑似是未落實生物安全管理所致。

據統計，雲林縣內自今年元旦起已有有3家肉雞場、1家肉鵝場爆發H5N1，其中距離上一場肉鵝場傳出疫情已有將近11個月。動防所所長廖培志指出，先前H5N1感染以家禽為主，但如今已有水禽確診，加上近日溫度偏低，造成家禽緊迫，且透過候鳥傳播病原的風險提高，呼籲業者應立即加強禽場內保溫與防鳥作業，同時落實門禁管制、消毒等安全措施。

雲林縣長張麗善也指出，近期禽流感疫情有升溫趨勢，縣府防疫單位也提升防疫層級，除強化監管、教育宣導、發放消毒水外，近期也會派員至高風險場域進行消毒作業，確保遏止疫情傳播。