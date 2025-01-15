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進貨2萬5千公斤「含蘇丹紅原料」！竄改SGS報告　濟生公司7人起訴

▲蘇丹紅事件，濟生公司包括負責人在內等7人遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲蘇丹紅事件，濟生公司包括負責人在內等7人遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

記者王悉宇、戴若涵／雲林報導

雲林縣政府衛生局查獲濟生公司斗六廠銷售的紅辣椒粉違法添加蘇丹紅一案，2024年2月間函送雲林地檢署偵辦。雲檢偵辦過程中，2024年10月底新北市衛生局抽查濟生公司銷售的咖哩粉，又發現裡面含有蘇丹紅，隨即展開調查，14日偵結將7人起訴。

檢方14日偵結，將濟生公司陳姓負責人兼總經理以販賣含有害人體健康之物質、添加未經中央主管機關許可之添加物之食品，以及變造私文書、普通詐欺、共同詐欺取財等罪起訴，除了陳姓負責人外，另外還有涉案6人也遭到起訴。

根據檢方調查，濟生公司2023年5月間向保欣公司進貨3750公斤的細辣椒粉原料，郭姓品研處處長採樣後送驗發現，裏頭竟含有蘇丹紅，隨即告知謝姓資材課課長，並二度採樣送SGS複驗，同樣驗出蘇丹紅，謝姓資材課課長得知後，第三度重新取樣，委由SGS公司再次檢驗，但仍驗出蘇丹紅，但2人竟隱瞞狀況，讓該批原料投入生產，製成細粉紅辣椒、印度咖哩粉等相關產品並出貨，詐欺取財221萬6586元的貨款。

除此之外，濟生公司2023年11月、12月又再次向保欣公司進貨細辣椒粉原料2500公斤、1000公斤，郭姓品研處長、謝姓資材課課長早知先前多次驗出蘇丹紅成分，此次進的貨也可能含有蘇丹紅成分，竟乾脆不自主送驗，讓廠務處人員製造紅辣椒產品，並出貨給多間下游公司，詐得306萬3330元的貨款。

▲蘇丹紅事件，濟生公司包括負責人在內等7人遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

濟生公司2023年12月又向保欣公司進貨細辣椒粉原料25公斤、2975公斤、25公斤，由於其中一間下游公司要求濟生公司的產品上架前，需要檢附不含蘇丹紅的檢驗報告，品研處郭姓研究人員便依照郭姓品研處長的指示，將原料取樣送至SGS檢驗，檢出含有蘇丹紅，她便向郭姓品研處長、謝姓資材課課長、吳姓廠長、錢姓副廠長、陳姓管理部經理告知此事。

郭姓品研處長指示郭姓研究人員再度送驗，郭姓研究人員也在內部系統中送交特急件簽呈，向上級主管匯報、請款5萬258元的檢驗費用，待陳姓負責人也簽准後，隨即將原料取樣，再度送往SGS檢驗，結果仍是驗出蘇丹紅，郭姓研究人員隨即回報上情。

而知情的7人卻基於販賣有毒或含有害人體健康之物質、添加未經中央主管機關許可之添加物蘇丹色素及三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，未禁止上開含有蘇丹紅色素之「細辣椒粉-B」原料投入生產並出貨給下游廠商，詐得74萬8946元的貨款。

由於下游公司要求濟生提出「產品不含蘇丹紅」的檢驗報告，郭姓品研處長指示郭姓研究人員竄改報告為「未檢出」，涉犯變造私文書罪嫌，而謝姓資材課長同日晚間也將郭姓品研處長要求郭姓研究人員竄改測試報告的事情告知陳姓管理部經理，但一行人明知報告是假的，還在報告上用印，並送交給下游公司。

▲蘇丹紅事件，濟生公司包括負責人在內等7人遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

另外，好之味公司2023年7月間從印度輸入薑黃粉1萬5千公斤，並於2023年10月31日、2024年1月31日、2024年4月30日出貨2千公斤、1450公斤、2千公斤給濟生公司。濟生公司送驗後發現，驗出含有蘇丹紅色素，但濟生公司並沒有禁止該批薑黃粉原料投入生產，還出貨給多間下游廠商，詐取74萬3234的貨款。

檢方指出，陳姓負責人、管理部陳姓經理（陳姓負責人之子），品研處郭姓處長、廠務吳姓處長兼斗六廠長、品研處郭姓研發人員、廠務處斗六廠錢姓副廠長，以及濟生公司、好之味公司資材處資材課謝姓課長7人，明知食品或食品添加物有毒或含有害人體健康之物質或異物，或添加未經中央主管機關許可之添加物，均不得製造、加工、調配、包裝、運送、 貯存、販賣及輸入，亦明知蘇丹色素1號、蘇丹色素3號、蘇丹色素4號是環境部列管之第四類毒性化學物質，卻仍違法添加在食品中，將人依法起訴。

檢方表示，被告等人罔顧食品安全及國人健康，而販售以檢出含蘇丹色素之細辣椒粉、薑黃粉原料製成之辣椒粉、咖哩粉等產品，令社會大眾之飲食健康受到嚴重危害，並引發公眾對辣椒粉、薑黃粉及所製成商品之恐慌，行為實屬不該，建請法院斟酌予以從重量刑，以資懲儆。

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