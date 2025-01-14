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雲林家扶新住民媽媽體驗沉香森林　身著傳統服飾解鄉愁暖心靈

▲澄霖生醫國際、享裕生醫、冠頵國際捐助雲林家扶春節關懷金16萬元。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲澄霖生醫國際、享裕生醫、冠頵國際捐助雲林家扶春節關懷金16萬元。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林澄霖沉香味道森林館董事長陳品宏，結合澄霖生醫國際、享裕生醫、冠頵國際，捐助16萬元家扶春節關懷金，特邀雲林家扶來自越南、泰國、印尼、柬埔寨、中國的新住民媽媽們，澄霖沉香代言人「澄霖闆妹」特別身著和服與穿著母國傳統服飾的媽媽漫步在台版「兼六園」，優雅放鬆徜徉在澄霖沉香落羽松林。

越南媽媽阮氏水雪表示，園區宏大的景致與幽靜的氛圍讓人身心舒暢；印尼的羅慧美則讚嘆林園蒼翠古樸的美景，小橋流水增添詩意。這裡為來自各地的遊客提供平靜與滋養，透過沉香精油的嗅吸與塗抹，並贈送沉香控油皂、淨白香氛皂和香水等禮物，帶來美好邂逅。

▲澄霖生醫國際、享裕生醫、冠頵國際捐助雲林家扶春節關懷金16萬元。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲澄霖沉香陳品宏董事長、與雲林家扶李美惠委員與新住民媽媽們一起舞龍迎新年。（圖／記者王悉宇翻攝）

董事長陳品宏在園區與家扶新住民媽媽們一起舞龍，熱鬧滾滾的新年氣息，搭配美景象徵舊的一年壓力與困境「龍」消散，新的一年健康舒心「蛇」麼都來。來到台灣生活已28年的印尼新住民羅慧美媽媽已經超過20年沒有穿上印尼傳統服飾「巴迪克」，驚喜地說，想不到雲林有這麼美麗園區，整個人清爽舒服，壓力一掃而空。

雲林家扶10位新住民媽媽，有穿旗袍、越南的奧黛、印尼的巴迪克、泰國與柬埔寨的高棉服，平均移居台灣皆超過20年，難得能穿上傳統國服舒心放鬆一解鄉愁。來台灣23年越南新住民阮氏水雪說，生活壓力一直讓精神緊張、壓力大，經常有失眠、精神不佳的情形，來到澄霖沉香相當放鬆滿足。

雲林家扶扶幼委員李美惠與廖志文主任特別謝謝澄霖沉香董事長陳品宏，帶給新住民媽媽迎新年，新的一年即讓家扶媽媽享受園區的寧靜放鬆，以及「沉香禮盒」讓媽媽們在家也能舒緩放鬆，澄霖沉香真是世界各國都適合來，在新的一年「蛇」我其誰。

▲澄霖生醫國際、享裕生醫、冠頵國際捐助雲林家扶春節關懷金16萬元。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲新住民媽媽們優雅放鬆漫步徜徉在澄霖沉香園區。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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