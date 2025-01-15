精舍殺人關鍵原因曝！對老師「沒禮貌」　王薀眼睜睜看她遭虐死

北市精舍傳出命案，暢銷作家王薀到案供稱「死者有自虐傾向」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市一處民宅傳出1名女子死亡，檢警發現女子生前有被虐打的痕跡，民宅則是設立成精舍，精舍裡平時女住持以及蔡女居住在裡面，而最大的「領頭羊」也就是精神導師，就是精舍人稱「老師」的知名暢銷作家王薀，據查當天王也在現場，默許整起虐打事件，事後聲押禁見獲准。

警方調查，北市一家私人精舍，裡面平時是吳姓女住持以及被虐死的蔡姓女子所住，知名暢銷作家王薀則是在精舍被人稱之為「老師」，裡面除了宣揚佛教之外，還有密宗以及心靈課程，被虐死的蔡姓女子約在2024年初到精舍，並且定居在裡面。

據指出，蔡姓女子生前向王薀學佛，但在案發當天，茶室讀書會裡信徒認為蔡不禮貌，當場用腳踢蔡女下跪、拉衣領等行為，而王疑似就在現場但是並沒有制止，警方也不排除王是幕後藏鏡人，在7日拘提王到案，並且在9日聲押禁見獲准。

但是檢警發現，相關人等到案後均表示，蔡女有自虐情形，當天是自虐將自己打死，但是檢警不予以採信，且還在解剖發現蔡女身上有多處瘀青傷痕，死因則是「橫紋肌溶解症」，並非相關人等辯稱的自虐。

王到案後也表示，蔡女有自虐情況，對於當天是否在場則含糊表示，如果有信徒在我就會在，但是那天我忘記有沒有在現場，檢警也拼湊當天監視器畫面，認定當日王薀就在現場，且疑似默許一切事件發生。