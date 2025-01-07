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婆婆做的蛋糕釀3死　驗出超濃砒霜！媳婦疑「麵粉下毒」害全家

▲▼吃自製聖誕蛋糕「3死3住院」　警要掘屍查女廚前夫3月前中毒真相。（圖／翻攝自X）

▲ 親友吃下澤莉的自製蛋糕後出現不適。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西西南部托里斯（Torres）發生一起「毒蛋糕」命案，一名老婦人為家庭聚會自製一個蛋糕，親友吃下肚後卻紛紛出現不適，最終導致3人死亡及3人住院。警方初步調查後逮捕婦人的媳婦黛絲（Deise Moura），疑似在做蛋糕的麵粉中摻入劇毒，動機與家庭不睦有關。

根據《每日郵報》，本案發生於去年12月23日，黛絲的婆婆澤莉（Zeli Dos Anjos）自製一個傳統聖誕蛋糕，帶到家族聚會上分享，未料蛋糕裡被摻入高濃度砒霜，導致澤莉的2名姐妹和一名外甥女死亡，還有3人送醫治療。

警方與法醫證實，蛋糕及死者、倖存者血液和尿液中都驗出高濃度砒霜。這種化學物質只需35微克就足以致命，而其中一名受害者體內砒霜濃度卻達到350倍。

調查人員從澤莉家中採集89個樣本，其中僅製作蛋糕的麵粉砒霜含量較高。且初步分析發現，黛絲從案發一個月至幾天前，曾多次用手機在Google Shopping等平台搜尋砒霜，成為對她不利的關鍵證據。

據親屬透露，黛絲和婆婆不合已有近20年，警方現正深入調查家庭關係及犯案動機。此外，警方還在黛絲住處搜出其他化學物質，仍需進一步鑑定是否與本案相關。

另一方面，澤莉的丈夫、黛絲的公公保羅（Paulo Luis）去年9月吃下一根香蕉後出現不適身亡，當時醫師判斷他死於食物中毒，未深入釐清死因。警方對此計畫挖出保羅遺體，以確認他是否同樣死於砒霜中毒，「我們有證據，非常有力的證據可證明這是她（黛絲）犯下的罪行」，但目前尚無法透露細節。

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