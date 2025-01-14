作家王薀竟是精舍殺人藏鏡人！檢聲押獲准...信徒李威也遭傳訊

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

台北市大安區某精舍去年7月間發生信眾疑遭虐死命案，檢警懷疑第一現場監視器畫面遭刻意破壞，循線調出監視器畫面，赫然發現死者疑在精舍1公里外的茶館倒地後，被人用工作推車運回精舍，台北地檢署已陸續將幕後主嫌知名暢銷書作家王薀以及精舍吳姓女住持等4人依殺人、傷害致死罪嫌收押，日前又發現藝人李威是王薀信任的信徒，傳喚李威到案釐清案情後請回。

▲台北市某精舍吳姓女住持涉嫌信徒命案遭收押。（資料照／記者黃哲民攝）

台北市警方是在2024年7月24日接獲民眾報案，指稱位於四維路上的一間精舍有人倒地，趕到時發現52歲蔡女已明顯死亡，包括頭臉在內，全身有多處瘀青，且現場疑遭人清理過，報案的吳姓女住持卻聲稱不知死者發生什麼事情。

檢察官會同法醫相驗，懷疑有他殺之虞，指揮警方調閱相關監視器畫面，發現蔡女是在距離近1公里外的茶館，被人抬上平板推車，再以塑膠袋及膠帶捆綁固定後，一路送回精舍，檢警懷疑蔡女在茶館喪命後，才被運回精舍，檢警在9月30日發動搜索拘提，吳姓女住持與涉嫌協助運屍的姜姓女信眾、李姓男信眾被聲押禁見獲准。

▲姜姓女信衆涉嫌殺人罪遭收押。（資料照／記者黃哲民攝）

據了解，用推車運送蔡女的信眾辯稱，大家原本一起在茶館談經修佛，結束後，蔡女不想自己走路，所以他們用推車送蔡女，因怕蔡女身體亂動跌下推車，所以使用塑膠袋、膠帶綑綁固定，檢警持續多次查訪、約詢案發時進出茶館的員工與信眾，竟然都沒人知道蔡女發生了什麼事情。

最誇張的是，事發後已經歇業的茶館內，監視器線路遭人刻意剪斷，沒有錄到茶館內案發時的關鍵畫面，加上蔡女的提款卡消失，存款疑似遭盜領一空，雖然相關涉案人都否認有親自或看到他人對蔡女動手，但解剖報告顯示，蔡女因外力導致全身瘀傷致死。

檢警持續調查相關線索，抽絲剝繭發現知名暢銷書作家王薀疑為全案主嫌，2025年1月7日兵分多路展開搜索拘提，總計查扣手機、筆記型電腦、隨身硬碟、筆記本等證物，王嫌到案後被依殺人罪嫌移送北檢聲押禁見獲准，累計全案4名被告遭收押。