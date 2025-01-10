紅牌鴨王打死22歲新秀牛郎！願賠300萬竟放點...母護兒：我來扛

▲台中市去年一起牛郎命案今日首開庭，主嫌李男（中）家屬原先答應賠償300萬，突然反悔，媽媽今早又向律師說會在3月前給付。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一間牛郎店（私人招待所）去年傳出命案，李姓負責人不滿旗下22歲王姓牛郎欠債60萬，逼迫簽下500多萬本票，李夥同吳姓員工將王打成重傷死亡，2人被依傷害致死罪起訴。今（10）首開庭，王男家屬認為，李男家屬原先說好第一期賠償300萬，卻沒如期給付，若未給付，則不同意從國民法官審理改為通常程序。李男律師則說，是李男爺爺臨時反悔，媽媽則表示願意承擔，3月前給付。

▲李男（右）身穿羽絨外套與王男（左）一同進入招待所談判。（圖／地方中心翻攝）

回顧該案，台中北區一間隱藏在住商大樓的私人招待所傳出命案，22歲王姓牛郎到李男招待所工作，期間多次同意酒客賒帳，前後累積60萬元。雙方協調後，王男簽下6張總計540萬本票，也遭辭退。

去年1月12日上午，李男夥同吳姓員工將王男約到店裡，雙方發生口角，李吳2人痛毆王，導致王頭部重創、失去意識。李等人沒報警，反而把王男父親找來招待所喬債，才發現兒子已經奄奄一息，送醫後仍傷重死亡，李吳2人被依傷害致死罪嫌起訴。

▲該招待所隱身在北區某大樓裡，相當隱密。（圖／地方中心攝）



今日首開準備程序庭，就是否依國民法官程序審理或是改為通常程序進行審理，李男與吳男都認罪。王男家屬辯護律師則表示，與李男家屬先前已經協商過，賠償第一期300萬元，對方卻沒有如期（原訂去年12月1日）給付，讓被害家屬有受騙感覺，剛剛開庭前改口今年3月會給付，但也不確定，若未給付第一期，不同意改為通常程序審理。

李男則說，因為都在羈押，是家人協助處理。李男辯護律師表示，原先李男爺爺、奶奶同意以300萬調解，但爺爺卻突然反悔，今日有接到李男媽媽電話，表示爺爺已經年事已高，願意協助承擔300萬，惟過年期間難以籌措資金，希望在3月給付，後續每月5萬也會如約，並非要訛詐被害者家屬。

審判長簡芳潔指出，2名被告均認罪，調解是否如約僅攸關犯後態度，不會影響是否成罪，今日程序庭是就是否由國民法官審理改為通常程序，李母是否能按期給付，由辯護人聯繫確認，王男家屬則視結果陳報是否同意改為通常程序，李的律師則表示會儘速聯繫確認。