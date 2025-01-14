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社會 社會焦點 保障人權

推車運屍畫面曝！北市街頭「雨衣+膠帶」綁女信徒　徒步送回精舍

記者劉昌松、邱中岳、劉人豪／台北報導

台北市大安區某精舍去年7月間發生信眾疑遭虐死命案，檢警懷疑第一現場監視器畫面遭刻意破壞，循線調出監視器畫面，赫然發現死者疑在精舍1公里外的茶館倒地後，被人用工作推車運回精舍，當時運屍的畫面也曝光。

▲▼ 精舍殺人運屍 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市街頭推車運屍畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

影片中可看到，當天下著雨，女信眾撐傘走在前方進入精舍，而後方撐傘的男信眾，則拉放著蔡女的推車緩步向前，因怕蔡女身體亂動跌下推車以及避雨，所以另外使用塑膠袋、膠帶綑綁蓋在蔡女身上固定，抵達精舍後將車推入。

據了解，用推車運送蔡女的信眾辯稱，大家原本一起在茶館談經修佛，結束後，蔡女不想自己走路，所以他們用推車送蔡女，因怕蔡女身體亂動跌下推車，所以使用塑膠袋、膠帶綑綁固定，檢警持續多次查訪、約詢案發時進出茶館的員工與信眾，竟然都沒人知道蔡女發生了什麼事情。

▲▼ 精舍殺人運屍 。（圖／記者邱中岳翻攝）

台北市警方是在2024年7月24日接獲民眾報案，指稱位於四維路上的一間精舍有人倒地，趕到時發現52歲蔡女已明顯死亡，包括頭臉在內，全身有多處瘀青，且現場疑遭人清理過，報案的吳姓女住持卻聲稱不知死者發生什麼事情。

檢察官會同法醫相驗，懷疑有他殺之虞，指揮警方調閱相關監視器畫面，發現蔡女是在距離近1公里外的茶館，被人抬上平板推車，再以塑膠袋及膠帶捆綁固定後，一路送回精舍，推測當時蔡女已經死亡。

檢警在2024年9月30日發動搜索拘提，吳姓女住持與涉嫌協助運屍的姜姓女信眾、李姓男信眾被聲押禁見獲准。檢警抽絲剝繭發現知名暢銷書作家王薀疑為全案主嫌，2025年1月7日兵分多路展開搜索拘提，總計查扣手機、筆記型電腦、隨身硬碟、筆記本等證物，王嫌到案後被依殺人罪嫌移送北檢聲押禁見獲准，累計全案4名被告遭收押。

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