作家王蘊涉「精舍殺人」！特警持長槍破門逮人　現場畫面曝光

記者邱中岳、劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市大安區某精舍7月間傳出信眾疑似遭虐殺案件，52歲的死者蔡女在距離精舍約1公里外的茶館倒地後，遭人抬上推車固定，並趁著颱風夜推回精舍，後續警方獲報趕抵現場時，蔡女已經明顯死亡，且存款還遭人盜領。檢警進一步追查，發現知名暢銷書作家王薀疑為全案主嫌，於7日組織特警前往王薀住家，手持長槍破門逮人。

▲精舍運屍案，北市特警前往王薀住家逮人。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

北市警方於2024年7月24日接獲民眾報案，指稱位於四維路上的一間精舍有人倒地，趕到時發現52歲蔡女已明顯死亡，包括頭臉在內，全身有多處瘀青，且現場疑遭人清理過，報案的吳姓女住持卻聲稱不知死者發生什麼事情。

檢察官會同法醫相驗，懷疑有他殺之虞，指揮警方調閱相關監視器畫面，發現蔡女是在距離近1公里外的茶館，被人抬上平板推車，再以塑膠袋及膠帶捆綁固定後，一路送回精舍，檢警懷疑蔡女在茶館喪命後，才被運回精舍。且事後死者蔡女的數十萬存款還遭同精舍的姜姓師姐盜領一空，大安警方因此火速將涉案的吳姓女住持、信眾李男、姜女逮捕。

檢警進一步追查，赫然發現知名暢銷書作家王薀疑為全案主嫌，2025年1月7日兵分多路展開搜索拘提。密錄器畫面拍下，現場數名特警手持長槍、盾牌，身穿防彈背心，在王薀住家門前先按門鈴，並高喊「大安分局執行搜索」；在開門後，數名全副武裝特警立即搶身入內，一見滿臉錯愕的王薀，立即舉槍並高喊「趴下！」順利將人逮回，同時查扣手機、筆電、隨身硬碟、筆記本等物證，後續王薀遭依殺人罪嫌聲押禁見獲准，本案累計共4人遭押。