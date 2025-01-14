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慈濟草屯邀500弱勢和獨老歲末圍爐　物資卡嘉惠2.75萬家庭購家用品

▲慈濟草屯寒冬送暖，舉辦歲末圍爐活動關懷弱勢。（圖／慈濟基金會提供，下同）

▲慈濟草屯寒冬送暖，舉辦歲末圍爐活動關懷弱勢。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將至，為讓弱勢家庭也能感受過節氣氛，慈濟慈善事業基金會1月11日於南投、草屯、埔里、竹山等地聯絡處舉辦冬令發放暨歲末圍爐，邀請弱勢家庭與獨居長者共500人參加、席開75桌，用愛陪伴及關懷弱勢家庭、歡喜迎新年。

慈濟基金會表示，自民國五十八年起在花蓮縣舉辦冬令發放，每年準備豐盛佳餚，提前與弱勢家庭圍爐迎新春；今年全台預計辦理55場冬令發放暨歲末圍爐活動，帶有濃濃年味的火鍋、年菜、美味蔬食等每道料理菜餚都由志工親手烹煮。

▲慈濟草屯寒冬送暖，舉辦歲末圍爐活動關懷弱勢。（圖／慈濟基金會提供）

在圍爐現場並安排醫護人員為鄉親健康諮詢，也邀請專業美髮師提供義剪服務，另由書畫志工在現場揮毫送春聯，與會鄉親吃團圓飯時還可欣賞志工精心準備的表演節目；今年也比照去年提供物資卡，讓照顧戶可憑卡至指定賣場挑選實質需要的家用品，並設定不能購買菸酒，讓，預計將近2萬7500個家庭受惠。

▲慈濟草屯寒冬送暖，舉辦歲末圍爐活動關懷弱勢。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟草屯寒冬送暖，舉辦歲末圍爐活動關懷弱勢。（圖／慈濟基金會提供）

平日受慈濟關懷的林姓婦人表示，其住家老舊、每遇雨都會漏水，特別感謝慈濟志工不辭辛勞，歷經約三個月的時間修繕，並增添多樣居家生活的設備，讓他們終於有溫暖美麗的家園。

草屯鎮公所主秘朱鴻森出席表示，非常感謝慈濟多年來配合鎮公所舉辦的活動，同時對鎮內的弱勢家庭照顧，讓他們感受到溫暖，並祝福眾人新年快樂、平安喜樂。

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