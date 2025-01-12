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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自爆遭高雄人罷免後「3年不想出門」　唯這兩人能讓韓國瑜破例

▲▼韓國瑜主持朝野協商 民進黨立委衝會場找韓國瑜理論 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲任高雄市長卻被罷免，韓國瑜自爆，當時整整三年都不想出門 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（12日）為草屯鎮長補選候選人簡賜勝站台，稱讚簡有善心、有能力，並回憶當年在高雄市長任內被罷免的心情，「我整整三年不想出家門！」只有兩個人會讓他破例出門，一是當時還是立委的南投縣長許淑華，一是已過世的前草屯鎮長簡景賢，因為他們「熱情、真誠、善良、好客」。

簡景賢去年11月疑因心肌梗塞過世，鎮長補選定於18日舉行，國民黨候選人簡賜勝今日成立競選總部，韓國瑜、台中市長盧秀燕、立委謝龍介等人站台助講。韓國瑜致詞時也透露出自己與前鎮長簡景賢的好情誼。

韓國瑜提到，自己2020年6月被罷免，離開高雄後回到雲林，整整3年都不太出家門，「外面誰找我，我都不太去，因為也不要出去」，只有許淑華和前鎮長簡景賢邀請，他一定會到，光是到草屯就吃了4、5次飯，因為他們「熱情、真誠、善良、好客，所以我來了」。韓國瑜感嘆，雖然簡景賢離開大家，但是在鎮民心中他是最棒的鎮長，大家對他充滿懷念。

韓國瑜並以「當官不帶長，放屁不會響」強調，立法委員、議員是「圓的」，只能監督；總統、縣長、鎮長是「長的」，才有實權，簡賜勝從「圓的」跳到「長的」，代表未來的挑戰完全不一樣。

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